Marvel’s Avengers: Day One-Patch ist 18 GB groß und für alle Pflicht

In wenigen Tagen erscheint Marvel's Avengers. Zum Start kommt, wie meist üblich, ein Day One-Patch auf uns Spieler*innen zu, der in diesem Fall rund 18 GB groß ist. Die Anpassungen, die das Update mit sich bringt, sind dabei für alle zwingend, egal ob offline bzw. online gespielt wird oder ein Early Access-Zugang besteht. Das erklärte Entwickler Crystal Dynamics in einem Blogbeitrag, der über alles Wichtige zum Start des Action-Adventure informiert.

Day One-Patch baut Beta-Feedback mit ein

Wer Marvel's Avengers spielen will, der muss den 18 GB Day One-Patch auf der Platte haben. Wie bei vielen anderen Spielen, bügelt der Patch zum Release noch letzte Probleme aus. Im Fall von Marvel's Avengers kommen noch Lokalisations-Dateien und die Umsetzung des Feedbacks aus den Beta-Wochenenden hinzu.

Selbst wenn jemand gar nicht an den Online-Inhalten interessiert ist, die auch durch den Patch angegangen werden, muss er trotzdem installiert werden. Davon abgesehen benötigt das Spiel, auch wenn es nur offline gespielt wird, beim ersten Start eine einmalige Internetverbindung.

Wie erhalte ich den Day One-Patch? Wer das Spiel digital besitzt, der wird den Day One-Patch zusammen mit dem Download von Marvel's Avengers erhalten, da dieser bereits darin enthalten ist. Diejenigen, die eine physische Kopie des Spiels besitzen, müssen den Patch separat herunterladen.

Avengers-Server gehen am 1. September live: Die Server und der Patch werden am 1. September mit der Veröffentlichung der digitalen Editionen live gehen, die einen früheren Zugang erlauben:

"Jeder muss warten, bis die Server am 1. September offiziell live gehen, um mit dem Spielen zu beginnen. Für uns ist es wichtig, dass Matchmaking-Server gefüllt sind, da Koop ein vollständig integrierter Teil der Erfahrung ist."

Wer hat vor dem 4. September Zugang? Zu den digitalen Editionen, die 72 Stunden lang einen Early Access-Zugang haben, gehören die folgenden Vorbesteller-Editionen:

PlayStation Store Exclusive Digital Edition

Deluxe Edition

Earth's Mightiest Edition

Marvel's Avengers erscheint regulär am 4. September für PS4, Xbox One und PC. Für die Next Gen-Konsolen soll es ebenfalls Versionen geben. Zum Release des Spiels findet am 1.September eine spezielle Ausgabe des Livestream-Events War Table statt:

Neben dem 18 GB großen ersten Patch benötigt Marvel's Avengers aber noch so einiges mehr an Platz, auf eurer Festplatte:

Wie sehr freut ihr euch auf Marvel's Avengers? Hat euch die Beta, sofern ihr sie gespielt habt, eher begeistert oder ernüchtert?