Marvel's Avengers: Alle Infos zu Editionen, Startzeiten, Preload & Boni

Marvel's Avengers ist fast da: Nächste Woche Freitag erscheint das neue Action-Spiel von Crystal Dynamics und Square Enix. Wir bringen Licht in den Dschungel aus Vorbesteller*innen-Boni, Freischaltzeiten, Preload-Starts und Editionen.

Wann erscheint Marvel's Avengers?

Offiziell am 4. September. Aber das hängt wie so oft davon ab, welche Version ihr euch kauft. Wer tiefer in die Tasche greift, um eine der drei teureren Editionen zu kaufen, darf schon drei Tage früher loslegen.

Standard-Edition: 4. September

Deluxe Edition: 1. September

PlayStation Store Exclusive Digital Edition: 1. September

Earth's Mightiest Edition: 1. September

Die Unlock-Zeiten unterscheiden sich je nach Edition

Es kommt nicht nur auf die verschiedenen Spiele-Versionen, sondern auch noch auf die Plattform an, ab welcher Uhrzeit ihr genau losspielen könnt.

Das sind die Freischalt-Zeiten der Standard-Edition:

PS4- & Xbox One -Fans dürfen jeweils um Mitternacht in der Nacht vom 3. auf den 4. September an den Start gehen

-Fans dürfen jeweils um Mitternacht in der Nacht vom 3. auf den 4. September an den Start gehen PC- und Stadia-Besitzer*innen legen stattdessen weltweit gleichzeitig los, nach Mitteleuropäischer Sommerziet um 18 Uhr am 4. September

Freischaltung der Deluxe-/PS Store Exclusive-/Earth's Mightiest-Editionen

PS4- & Xbox One -Spieler*innen können um 0 Uhr am 1. September anfangen

-Spieler*innen können um 0 Uhr am 1. September anfangen PC (Steam)- und Stadia-Nutzer*inen dürfen ab 18 Uhr am 1. September Hand anlegen

Ab wann kann ich den Avengers-Download starten?

Auf der PS4 gibt es dafür bereits einen offiziellen Termin: Der Preload kann bei allen, die eine PlayStation 4 besitzen (und Avengers vorbestellt haben) schon am 30. August losgehen. Ihr könnt die Zeit auch gut gebrauchen, denn wie wir alle wissen, macht die Größe einen Hulk Smash auf eure Festplatte.

Xbox One- und PC-Fans haben bisher noch keine Angaben von Crystal Dynamics oder Square Enix erhalten, was den Preload-Start angeht. Normalerweise sollte es da aber eigentlich keine großen Unterschiede zwischen den Plattformen geben. Zumindest war das in der Vergangenheit meist nicht der Fall.

Day One Patch: Der allseits beliebte Day One-Patch macht auch vor dem Service-Spiel Avengers nicht Halt. Das gute Stück ist selbst schon mal 18 GB groß und für alle Pflicht, die zocken wollen. Hier gibt es mehr Infos dazu:

4 0 Mehr zum Thema Marvel’s Avengers: Day One-Patch ist 18 GB groß und für alle Pflicht

Was noch? Preorder-Boni & Square Enix Members-Account

Wenn ihr zu denjenigen gehört, die sich Vorbestellungen partout nicht verkneifen können, erhaltet ihr für den Kauf der Katze im Sack nicht nur drei Tage früher Zugriff auf das Spiel, sondern noch mehr:

Ihr bekommt auch ein paar kosmetische In Game-Items. Dieses Mal überraschenderweise unabhängig von der Plattform oder dem Händler, bei dem ihr zuschlagt.

5 "Marvel Legacy"-Outfits: Captain Americas Front Line-Outfit, Iron Mans Iron Will-Outfit, Black Widow's Classic Stealth-Outfit, Thors Asgards Might-Outfit, Hulks Breakthrough-Outfit und Ms. Marvels Greater Good-Outfit

"Einzigartige Namensplakette", die ihr bei allen Held*innen nutzen könnt

Square Enix-Account? Ja, richtig gelesen, um Marvel's Avengers überhaupt online spielen zu können, benötigt ihr selbstverständlich auch einen sogenannten Square Enix Members-Account. Wer die Beta gespielt hat, sollte den sowieso schon haben, ansonsten könnt ihr euch hier anmelden.

Bestellt ihr noch Spiele vor und wenn ja, wieso? Seid ihr heiß drauf, drei Tage vor allen anderen spielen zu können? Interessieren euch solche kosmetischen Items tatsächlich?