Marvel's Avengers-Macher erklären den Koop-Multiplayer auf der E3 2019

Marvel's Avengers haben die Kino-Leinwand erobert, jetzt sind die Videospiele dran. Auf der E3 2019 wurde das Crystal Dynamic-Spiel erstmals gezeigt und die Entwickler haben uns im Interview erklärt, wie der Multiplayer-Modus funktioniert. Ihr dürft die Story-Kampagne allein oder im Koop spielen, wobei einige bestimmte Missionen wohl nur allein bestritten werden können.

Rätselraten hat ein Ende: Lange wurde hin- und her-spekuliert, wie das neue Avengers-Spiel wohl aussehen würde. Schon vor der E3 2019 stand fest, dass es Singleplayer, Koop und Charakter-Anpassung geben wird.

Was erwartet euch im Koop? Wir haben im Interview mit Entwickler Crystal Dynamics auf der E3 2019 nachgefragt, wie genau der Koop-Modus in Avengers funktionieren soll. Offenbar erwartet uns eine Story-Kampagne, die sowohl Singleplayer- als auch Koop-Fans glücklich machen soll.

Gibt es separate Kampagnen? Nein, offenbar nicht. Die Entwickler bringen in unserem Interview zumindest etwas mehr Licht ins Dunkel und konkretisieren, wie genau Multiplayer und Singleplayer miteinander verzahnt sind.

Wer am liebsten einfach nur allein die Story-Kampagne spielen will, kann das problemlos tun. Selbst die Abschnitte, die im Koop funktionieren, können auch allein gespielt werden. Dann besteht die Möglichkeit, sich auszusuchen, welchen Helden ihr steuern wollt.

"Während man durch die Hauptgeschichte in der Kampagne spielt, wird sie dadurch erzählt, dass man unterschiedliche Superhelden in unterschiedlichen Teilen der Story in der Singleplayer-Kampagne spielt. "