Marvel's Avengers, Crystal Dynamics Action-Rollenspiel rund um die mächtigsten Helden der Welt, soll am 15. März 2020 für PS4, Xbox One, Stadia und den PC erscheinen. Stück für Stück werden auf dem Twitter-Account des Spiels deswegen die Basis-Skins der Helden enthüllt, damit wir sie auch außerhalb des Gameplays im Detail betrachten können.

Den Anfang macht Captain America, der erste Avenger. Er trägt das klassische, blau weiß-rote Kostüm, was wir auch aus den Comics kennen - mit einigen Detailanpassungen natürlich.

Captain America made his first appearance in Captain America Comics #1 (On shelves Dec. 20, 1940) as a symbol of patriotism during WWII. Heroically clad in his iconic star-spangled attire & wielding his shield, he has defended the innocent for the last 78 years. pic.twitter.com/IqaaDA9vvN — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 2, 2019

Danach folgt der Hulk, der, ganz wie immer, nicht besonders viel trägt, was wir beschreiben könnten. Dafür ist seine grüne Haut, mitsamt Poren und Falten, dargestellt.

The last thing on Hulk’s mind is his Super Hero attire, but he does have an “iconic look” – big, green, and intimidating. “For Hulk, the design challenge for the team has been different than the other characters,” explained Game Director Tore Blystad. pic.twitter.com/Nx4ROyygsd — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 9, 2019

Und der momentan letzte in der Reihe ist Iron Man, inklusive seiner ikonischen rot-goldenen Rüstung. Das einzige Detail, was wir hier nicht erkennen können, ist sein Gesicht - das hat er hinter der Maske verborgen.

The brilliant Tony Stark first appeared in Tales of Suspense #39 (March 1963) during the Cold War, but it wasn't until Tales of Suspense #48 (December 1963) that he debuted the iconic red & gold armor of Iron Man. pic.twitter.com/A5PVpkD0eY — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) September 16, 2019

Alle drei Idle-Animationen weisen einen sehr hohen Detailgrad auf, der auch im Spiel gehalten werden soll. Bei einem ersten Anspieltermin auf der Gamescom haben wir bis jetzt jedoch nur eine Alpha-Version gesehen und können diese Aussage deswegen nicht bestätigen.

Das Spielen an sich hat jedoch wirklich Spaß gemacht, und fühlte sich ein bisschen an wie Tomb Raider mit Superhelden.

Seid ihr zufrieden mit den Helden im Detail?