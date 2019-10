Marvel's Avengers - Entwickler verraten die Spieldauer der Kampagne

Wenn Marvel's Avengers im nächsten Jahr an den Start geht, wird sich Square Enix an einem Games as a Sevice-Modell versuchen. Nach und nach sollen neue Helden und Missionen hinzugefügt werden. Doch wie steht es um den Launch-Content und die Singleplayer-Kampagne?

Jetzt verraten die Entwickler den Umfang von Marvel's Avengers zum Release.

So lange brauchen wir, um Marvel's Avengers durchzuspielen

Gegenüber Comicbook hat Senior Brand Director Rich Briggs verraten, dass man für die Kampagne ähnlich lange brauchen wird, wie in anderen Crystal Dynamics-Spielen auch:

"Ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie tief man einsteigen möchte. Wenn man an bisherige Crystal-Spiele denkt, dann weiß man, dass die Hauptstory im Bereich von 10 bis 12 Stunden liegt."

Erst einmal nur zum Launch: Was den ganzen Zusatzcontent angeht, wollte sich Briggs allerdings nicht auf eine bestimmte Zeit festlegen. Allerdings sollen die optionalen Inhalte und Nebenmissionen in etwa mit den Tomb Raider-Spielen vergleichbar sein. Und das würde etwa 30 Stunden Spieldauer bedeuten.

"Wir sprechen jetzt noch nicht mit exakten Zahlen, aber man kann etwas vergleichbares erwarten zu den Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und dann, natürlich, gibt es die erweiterte Story und den erweiterten Plan für das Spiel, weitere Helden nach dem Launch."

Ein Beispiel für diese zusätzlichen Inhalte und Helden wäre beispielsweise Ms. Marvel, die im Rahmen der New Yorker Comic Con in einem Trailer vorgestellt wurde:

Marvel's Avengers erscheint am 15. Mai 2020 für PS4, Xbox One und PC.

Wie findet ihr den Umfang von Marvel's Avengers? Ist euch das zu wenig?