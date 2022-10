Marvel's Midnight Suns soll euch bis zu 80 Stunden bei Laune halten

Marvel's Midnight Suns kombiniert das Gameplay von XCOM mit den Held*innen des Marvel-Universums. Und was schon bei Mario + Rabbids geklappt hat, dürfte auch hier funktionieren. Das Ganze erscheint bereits in anderthalb Monaten und wir wissen jetzt auch, wie lange uns der Spaß beschäftigen soll. Das hängt natürlich wie immer davon ab, wie viel Zeit ihr euch lasst und was ihr alles erledigen wollt, aber es gibt genug zu tun.

Marvel's Midnight Suns: Spieldauer bewegt sich zwischen 40 und 80 Stunden

Darum geht's: Die Menschen hinter Marvel's Midnight Suns beantworten in einem Entwickler*innen-Stream zu ihrem kommenden Spiel diverse Fragen. Unter anderem auch die danach, wie lange es eigentlich dauert. Die Antwort macht nochmal deutlich, dass wir es mit einem ziemlich großen Titel zu tun bekommen.

Story-Kampagne soll 50 Stunden dauern: Laut Creative Director Jake Solomon und Producer Garth DeAngelis erwarten uns deutlich über 45 Missionen. Wer wirklich alles erledigen will und sich nicht hetzt, kann gut und gerne bis zu 80 Stunden mit Marvel's Midnight Suns verbringen. Nur die Hauptstory dauere mindestens 40 Stunden, eher mehr.

"Ich würde sagen 50 Stunden. Ich würde sagen, das Minimum sind vielleicht 45 oder 40. Wenn ihr es wirklich schnurstracks spielt, den goldenen Pfad, nichts vom optionalen Inhalt, keine zusätzlichen Missionen. Und es gibt so viel optionale Inhalte! Wir hatten einige Nutzer*innentests und viele Leute haben 70, 80 Stunden und aufwärts gespielt. Und das war sogar ohne dass sie all den zusätzlichen Content gespielt hätten. Das hier ist wirklich ein RPG [...]"

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zum Rundenstrategiespiel anschauen:

Was erwartet euch noch? Eine ganze Menge: Wer den Schwierigkeitsgrad anhebt, soll dafür auch belohnt werden. Außerdem setzt Marvel's Midnight Suns auch noch auf ein Deckbuilding-System mit zufälligen Karten. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, zu beeinflussen, wer welche Karten mitbringt. Dazu kommt auch noch ein Kombosystem mit besonderen Attacken, wenn sich unsere Held*innen untereinander mögen.

Wie findet ihr die Spieldauer von Marvel's Midnight Suns? Mögt ihr es lieber länger, kürzer oder findet ihr das genau richtig?