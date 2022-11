Marvel's Midnight Suns auf Metacritic: Endlich wieder ein gutes Marvel-Spiel

Kurz vor Release sind die ersten internationalen Wertungen zum rundenbasierten Taktik-Spiel Marvel's Midnight Suns live gegangen. Und die können sich durchaus sehen lassen, das Spiel heimst einiges an Lob bei den verschiedenen Outlets ein. So steht es um die Wertung:

*Stand: 30. November, 18:50 Uhr.

Nur PC-Wertungen: Bislang gibt es ausschließlich Wertungen für die PC-Fassung von Marvel's Midnight Suns. Ob das Spiel also auch genauso gut auf Konsole läuft, lässt sich noch nicht sagen.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer zum Spiel anschauen:

2:23 Marvel's Midnight Suns - Im Launch-Trailer wird der Hulk zum Bösewicht

Um euch mehr Kontext zu den Wertungen zu geben, fassen wir hier auch zusammen, welche Punkte bei Marvel's Midnight Suns positiv und negativ angemerkt werden.

Mark Steighner von COGconnected schreibt zum Spiel:

Die Fähigkeit, bekannte Marvel-Superstars mit einer selbsterstellten Heldin zusammenzutun ist nur ein Teil des Reizes von Midnight Suns. Das Karten-Kampfsystem bietet eine perfekte Balance aus leicht zu lernen und schwer zu meistern. Mit einer starken Betonung auf die Handlung und Charaktere ist Marvel's Midnight Suns so viel mehr als ein X-COM-Klon. Die Marvel-Gang fühlt sich dank der smarten Mechaniken des Spiels im taktischen RPG-Genre ganz natürlich an. Es wird einfach nie langweilig, Seite an Seite mit ikonischen Marvel-Helden zu kämpfen.