Marvel's Spider-Man 2: Alle Hauptmissionen der Story im Überblick

Spider-Man 2 verfügt über 31 Hauptquests, hier sind alle im Überblick.

Marvel's Spider-Man 2 ist ab sofort für PS5 erhältlich. Wollt ihr wissen, wie weit ihr aktuell im Superhelden-Abenteuer seid, dann hilft euch unsere Übersicht weiter. Hier listen wir die Titel aller Hauptmissionen für euch auf und verraten, wie lange ihr circa für die Kampagne braucht.

Marvel's Spider-Man 2 - Spielzeit: Wie lange dauert die Story?

zwischen 15 und 20 Stunden (je nachdem, wie viele Nebenaktitäten und -quests ihr zwischendrin erledigt)

Wie viele Hauptmissionen in Marvel's Spider-Man 2 gibt es?

Die Hauptstory besteht aus insgesamt 31 Quests

Achtung, Spoiler: Im Folgenden verraten wir euch die Namen aller Hauptmissionen. Wollt ihr euch doch lieber überraschen lassen, dann lest ab jetzt am besten nicht mehr weiter.

Alle 31 Hauptquests der Story von Marvel's Spider-Man 2 im Überblick

Oberflächenspannung Eins nach dem anderen Zeig mir New York So wie früher Nicht mit mir Wiedergutmachung Die Heilung der Welt Die neuen Bösewichte Triff deine eigenen Entscheidungen Meister-Illusionist Eine zweite Chance Sience-Buddys Jagen ist Leben, Leben ist Jagen Funky Gute Männer Das Feuer ist entzündet Immer positiv bleiben Eigene Flügel Neuer Look Du wurdest erwählt Wach auf Ich bin hier der Held Kein Entkommen Man kann alles loswerden Keine Angst Ärger mit Harry Das bist nicht du Dinge richtig stellen Es hängt alles zusammen Endlich frei Gemeinsam

Hier könnt ihr euch noch einmal den Launch-Trailer zu Marvel's Spider-Man 2 ansehen:

1:13 Marvel's Spider-Man 2 schwingt sich mit dem Launch-Trailer auf die PS5

Unseren Test zu Marvel's Spider-Man 2 könnt ihr hier nachlesen:

Darum geht es in der Story: Im Sequel des Open World-Krachers aus dem Jahr 2018 kehrt Peter Parker als Spider-Man zurück, ist diesmal aber nicht alleine in New York City unterwegs, sondern hat seinen Schützling Miles Morales dabei. In Marvel's Spider-Man 2 steuern wir also beide Helden und legen uns im Laufe der Story nicht nur mit dem Superbösewicht Kraven The Hunter an, sondern bekommen es auch mit dem symbiotischen Alien Venom zu tun.