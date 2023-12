Wolverine für PS5 geleakt: Hacker veröffentlichen unfertiges Gameplay-Material

Marvel's Wolverine erscheint wahrscheinlich erst 2026, dementsprechend sind die Leak-Videos noch sehr unfertig.

Das Spider-Man 2-Entwicklerstudio Insomniac Games wurde offenbar von Hackern erpresst. Die haben ihre gestohlenen Daten jetzt allem Anschein nach einfach veröffentlicht. Sie drehen sich in erster Linie um Marvel's Wolverine, das noch in Arbeit ist. Was darauf zu sehen ist, zeigt noch eine sehr frühe Version, es handelt sich um unfertige Ausschnitte, die nur einen mäßigen Eindruck vom Spiel verschaffen. Trotzdem erfahren wir schon relativ viel daraus.

Marvel's Wolverine-Leak zeigt frühes Gameplay, Features und mehr

Wolverine bekommt ein eigenes Spiel: Bereits vor einiger Zeit wurde angekündigt, dass das PlayStation-First Party-Studio Insomniac an einem Wolverine-Titel arbeitet. Außer einem kurzen Mini-Teaser wurde daraus bisher allerdings noch überhaupt nichts gezeigt.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Teaser-Trailer ansehen:

0:53 Marvel's Wolverine - Erster Teaser-Trailer zum neuen Spiel von Insomniac Games

Mega-Leak enthüllt sehr viel mehr: Aus verschiedenen Quellen, die wir hier bewusst nicht einbinden, stammt jede Menge Material zum neuen Wolverine-Spiel. Es gibt neben Gameplay-Videos auch eine Video-Montage des Animationsteams und einen ganzen Haufen Concept Art sowie Infos dazu, wer welche Figuren spielt und spricht.

Das zeigen die Videos und Bilder?

Wolverine ist nicht die einzige spielbare Figur: Wir können auch als Jean Grey, die zweite Protagonistin spielen.

Wir können auch als Jean Grey, die zweite Protagonistin spielen. Andere X-Men tauchen ebenfalls auf: Wir treffen im Spiel beispielsweise auch auf Mystique, Sasquatch, Sinister, Deathstrike oder Sabretooth.

Wir treffen im Spiel beispielsweise auch auf Mystique, Sasquatch, Sinister, Deathstrike oder Sabretooth. Gameplay-Features: Wolverine kann nicht nur mit seinen Klingen kämpfen, sondern zum Beispiel auch Schwerter nutzen. Außerdem beherrscht er Wallruns, kann sehr gut klettern und auch Motorrad fahren. Zusätzlich nutzt Logan aka der Wolverine auch seine besonderen Sinne, um Spuren zu verfolgen oder Geräuschen und Gerüchen nachzuspüren. Es gibt also auch hier eine Art Detektiv-Modus.

Wolverine kann nicht nur mit seinen Klingen kämpfen, sondern zum Beispiel auch Schwerter nutzen. Außerdem beherrscht er Wallruns, kann sehr gut klettern und auch Motorrad fahren. Zusätzlich nutzt Logan aka der Wolverine auch seine besonderen Sinne, um Spuren zu verfolgen oder Geräuschen und Gerüchen nachzuspüren. Es gibt also auch hier eine Art Detektiv-Modus. Zwischensequenzen: Wir erleben in Wolverine offenbar auch jede Menge actionlastige Cutscenes, die wenig überraschend denen aus zum Beispiel Spider-Man 2 ähneln.

Insomniac Games-Roadmap ist ebenfalls geleakt: Offenbar gibt es intern schon Pläne, die sich sehr weit in die Zukunft erstrecken. Auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Hier seht ihr grob, was diesem Leak zufolge geplant sein soll:

Marvel’s Venom Herbst 2025

Marvel’s Wolverine Herbst 2026

Marvel’s Spider-Man 3 Herbst 2028

New Ratchet & Clank Herbst 2029

Marvel’s X-Men Herbst 2030

Neue IP 2031/2032

Aber Vorsicht! Denkt dran: Wir haben es hier nur mit einem inoffiziellen Leak zu tun, der noch dazu sehr unfertiges Material aus einer noch extrem frühen Entwicklungsphase des Wolverine-Spiels zeigt. Bis zum Release kann sich theoretisch noch alles ändern, nichts hier ist in Stein gemeißelt.

Außerdem wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht unerwähnt lassen, wie uncool so eine Aktion für alle Beteiligten ist. In den letzten Jahren und Monaten sind immer wieder sehr frühe Versionen von Spielen geleakt und das schadet den Menschen, die an den Spielen arbeiten und beeinträchtigt ihre Arbeit.

Wie findet ihr die Infos und glaubt ihr, dass das alles wirklich so kommt?