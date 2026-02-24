"Schlechter als die Wii U-Version": Switch 2-Fans sind von kostenpflichtigem Upgrade zu beliebtem Nintendo-RPG enttäuscht und fordern ihr Geld zurück

Xenoblade Chronicles X hat ein Switch 2-Upgrade bekommen, das vielen Fans allerdings gar nicht zusagt.

Dass Nintendo für die Switch 2-Upgrades noch einmal zur Kasse bittet, ist sowieso schon eine äußerst unbeliebte Praxis. Aber wenn für diese Upgrades dann schon bezahlt wurde, sie aber nicht einmal die gewünschten Verbesserungen bringen (oder zumindest nicht nur), dann geht das für viele Spieler*innen zu weit.

Xenoblade Chronicles X: Switch 2-Upgrade sorgt für Frust, Kritik und Refunds

Die Xenoblade Chronicles-Reihe hat schon auf der ersten Switch gezeigt, was man alles aus einer Konsole herauskitzeln kann, die notorisch schwach auf der Brust ist, wenn es um Leistung geht. Jetzt gibt es ein Switch 2-Upgrade für Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, das ursprünglich sogar für die Wii U veröffentlicht wurde. Aber dieses Upgrade stößt nicht nur auf Gegenliebe.

2:29 Xenoblade Chronicles X bekommt einen Switch-Port - komplette Reihe ist bald auf der Konsole spielbar

Autoplay

Dabei gibt es durchaus Verbesserungen, die auf den ersten Blick auch ziemlich cool wirken: Die Framerate des Open World-RPGs wurde von eher instabilen 30 FPS auf angenehme 60 Bilder pro Sekunde angehoben. Im Docked-Modus wird sogar eine (hochskalierte) 4K-Auflösung ausgegeben. Also eigentlich genau die Dinge, die man von einer Switch 2-Version erwartet.

Aber mit diesem Upgrade gehen wohl auch einige Verschlimmbesserungen einher. Dabei geht es vor allem um Texturen, die hinter den Erwartungen zurückbleiben und alles andere als zeitgemäß aussehen. Außerdem sollen durch die eingesetzten Upscaling-Techniken auch noch andere Bild- und Darstellungsfehler entstehen.

Bei vielen Fans sorgt das für sehr viel Frust und Aufregung. Der Reddit-Beitrag einer Person, die sich empört darüber zeigt, für so ein Upgrade Geld zahlen zu müssen, erntet sehr viel Zuspruch. Darin schreibt dieser Mensch auch, das Geld für die Switch 2-Version zurückgefordert und bekommen zu haben. Der Reddit-User ruft dazu auf, es ihm gleich zu tun, um ein Zeichen zu setzen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

In den Kommentaren gibt es viele Leute, die dem Urheber des Posts beipflichten und die Bildqualität des Switch 2-Upgrades ebenfalls für "schlechter als das Original" halten. Ein Mensch schreibt sogar, dass selbst die Wii U-Version von Xenoblade Chronicles X besser ausgesehen habe als diese Fassung für die Switch 2.

"Wirklich bizarr, dass es schlechter aussieht als die Wii U-Version. Wie ist das überhaupt möglich?"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch auf YouTube finden sich mittlerweile einige Videos, in denen die Switch 2-Upgrade-Version unter die Lupe genommen und mit der Definitive Edition für die Switch 1 verglichen wird. Während manche einfach nur direkte Vergleiche zeigen, sind offenbar wirklich recht viele der Auffassung, dass dieses Switch 2-Upgrade sein Geld nicht wert ist.

Gleichzeitig wird viel spekuliert und darüber diskutiert, wer eigentlich hinter dem Upgrade steckt. Wie so oft bei Nintendo bleibt leider unklar, welches Entwicklerstudio nun genau was entwickelt hat. Viele Fans können jedenfalls nicht glauben, dass Xenoblade Chronicles-Entwickler Monolith Soft selbst für diese Switch 2-Version und ihre Probleme verantwortlich ist.

Wie findet ihr das Nintendo Switch 2-Upgrade von Xenoblade Chronicles X? Ist euch die Grafik negativ aufgefallen?