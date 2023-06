Mit Plüschtier! Bestellt jetzt die Master Detective Archives: Rain Code Mysteriful Limited Edition vor

Die Limited Edition von Master Detective Archives: Rain Code hat so einiges zu bieten.

Schon am 30. Juni 2023 kommt Master Detective Archives: Rain Code raus. Mit an Bord ist eine mysteriöse Mysteriful Limited Edition, die ihr für 99,99€ ergattern könnt.

Falls die Mysteriful Limited Edition von Master Detective Archives: Rain Code bei Amazon ausverkauft sein sollte, könnt ihr sie euch auch bei folgenden Anbietern sichern:

Was erwartet euch in der Mysteriful Limited Edition?

Zum Glück ist der Inhalt nicht ganz so mysteriös wie der Titel der Limited Edition. Der Inhalt ist ähnlich wie das Cover des Spiels in vielen Lilatönen gehalten, was mir persönlich sehr gut gefällt.

Von niedlichem Plüschtier bis hin zu einem Art Book: Die Auswahl in der Limited Edition ist groß.

Basis-Spiel

Artbook: "The Book of Death" mit Kommentaren von Kazutaka Kodaka, Rui Komatsuzaki und Shimadoriru

"The Book of Death" mit Kommentaren von Kazutaka Kodaka, Rui Komatsuzaki und Shimadoriru Plüschfigur: exklusives Spirited Shinigami

exklusives Spirited Shinigami Nintendo Switch Steelbook

Soundtrack: "Noise of Neon", komponiert von Masafumi Takada

"Noise of Neon", komponiert von Masafumi Takada Umkarton: Zeigt exklusive Kunst von Rui Komatsuzaki

Vor allem das wahnsinnig süße Plüschtier hat es mir angetan. Bestellt jetzt die Mysteriful Limited Edition vor und schnappt es euch pünktlich zum Release am 30. Juni.

Um was geht es in Master Detective Archives: Rain Code?

Der Kanai-Bezirk wird von unzähligen ungelösten Geheimnissen heimgesucht. Ihr müsst die 3D-Umgebung erkunden und Lösungsschlüssel finden, um Fallen zu lösen.

Ihr arbeitet aber auch mit Meisterdetektiven der World Detective Organization zusammen. Mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten können Hinweise gesammelt werden, die für gewöhnliche Menschen unerreichbar sind.

Falls ihr zwischendurch etwas Abwechslung benötigt, könnt ihr das geheime Labyrinth betreten. Hier könnt ihr euch auf verschiedene Fallen und Minispiele freuen.

Schaut doch gerne mal in das Gameplay von Master Detective Archives: Rain Code rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Link zum YouTube-Inhalt

