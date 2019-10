EGX & Blizzcon live: Heute startet das MAX Monster Weekend

Live-Video von MONSTERSANDEXPLOSIONS auf www.twitch.tv ansehen

An diesem Wochenende ist in der Gaming-Welt die Hölle los! Das liegt nicht nur an Halloween, sondern auch an gleich zwei großen Events, die weltweit stattfinden. In Berlin startet die EGX, auf der auch Hideo Kojima zu Gast sein wird. Außerdem erwarten Fans auf der Blizzcon spannende Ankündigung zu ihren liebsten Franchises.

Deswegen starten wir heute zusammen mit den Kollegen von GameStar und MAX das Monster Weekend auf unserem Twitch-Kanal MAX! Alle Programm-Punkte findet ihr direkt hier. Also seid live dabei!

Unser Programm zum Monster Weekend

Donnerstag, 31. Oktober

16 Uhr - Die Call-in-Show mit Roman & Marco

17 Uhr - Dead by Donnerstag: Die Premiere

19 Uhr - Halloween-Cosplosion mit den Weird Sisters Tony, Natascha & Mary

Freitag, 1. November

18 Uhr - Die BlizzCon-Nacht auf MAX: Wir streamen die Open-Night

Samstag, 2. November

16 Uhr - Planet Zoo mit Entwickler & neuem Gameplay

17 Uhr - Game Streaming: EGX-Talk mit der GamePro

18 Uhr - Highlights der BlizzCon Maurice #1

19 Uhr - Pitch Your Game: Warcraft 4

20 Uhr - retroMAX mit Michi, Jochen & Warcraft 2

Sonntag, 3. November

16 Uhr - CoD Modern Warfare: Wie sieht's eine Woche nach Release aus?

17 Uhr - Warum wir Story Games brauchen: EGX-Talk mit der GamePro

18 Uhr - Highlights der BlizzCon mit Maurice #2

19 Uhr - Circus Maximus: Alle gegen einen

20 Uhr - Brettspielabend mit Fortnite-Monopoly

Die GamePro-Redaktion nimmt auf der EGX an mehreren Panels teil: