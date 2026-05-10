McDonald's Gläser 2026 - Holt euch ab morgen das lila Grimace-Glas und so bekommt ihr es

Ab dem 11. Mai 2026 bekommt ihr bei McDonald's das limitierte lila Grimace-Glas. Hier sind alle wichtigen Infos.

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Linda Sprenger
10.05.2026 | 08:00 Uhr

Ab dem 11. Mai könnt ihr euch das lila Grimace-Glas bei Mecces schnappen. Ab dem 11. Mai könnt ihr euch das lila Grimace-Glas bei Mecces schnappen.

Am 04. Mai 2026 startete McDonald's eine der beliebtesten Aktionen unter Fans des Fastfood-Giganten überhaupt: Die Coca-Cola-Gläser kehrten in fünf neuen Designs zurück. Die Aktion für die Standard-Gläser endet am heutigen 10. Mai, doch ab morgen hat Mecces noch ein spezielles Sonder-Glas im Ärmel: das lila Grimace-Glas.

Grimace-Glas-Aktion im Überblick:

  • Erhältlich ab 11. Mai bis 13. Mai 2026.
  • Preis: Ab 13,99 Euro
  • Nur erhältlich via App.

Grimace-Glas bei McDonald's bekommen - so geht's

Wenn ihr das Grimace-Glas ab morgen euer Eigen nennen wollt, dann befolgt diese Schritte:

  • Um euch ein Coca-Cola-Glas zu sichern, benötigt ihr zwingend die McDonald's App, über die ihr dann ein in der App vorgegebenes Doppelpack-Menü bestellt.
  • Also: McDonald's App herunterladen und Account erstellen oder einfach dort einloggen, falls ihr die App ohnehin schon habt.
  • Ab Montag, dem 11. Mai in der McDonald's App checken, ob ihr die Coca-Cola-Coupon-Aktion bzw. das entsprechende Menü direkt auf der App-Startseite findet. Dann entsprechenden Coupon aktivieren.
  • Ein McDonald's Restaurant eurer Wahl besuchen.
  • Sucht euch dann das in der App vorgegebene Menü bzw. den Coupon aus und wählt anschließend das Grimace-Glas.
  • Zum Schluss müsst ihr eure Bestellung nur noch bezahlen oder per QR-Code am Terminal abschließen und schon könnt ihr euer Menü samt Glas im Restaurant abholen.

Video starten 43:30 Neue Spiele im Mai - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Um euch das Grimace-Glas zu sichern, gibt euch der Fastfood-Riese lediglich drei Tage Zeit. Seid euch also dessen bewusst, dass hier mit FOMO gearbeitet bzw. ein künstlich stark limitiertes Produkt angeboten wird, das zum Kauf verleiten soll.

Kritik am Preis der Gläser: Die diesjährige Coca-Cola-Gläser-Aktion erntete zuvor außerdem ordentlich Kritik innerhalb der Mecces-Community. Das Unternehmen hob die Preise für die herkömmlichen Gläser, die vom 04. bis 10. Mai erhältlich waren, nämlich deutlich an.

Kritik an Gläser-Aktion
McDonald's-Fans sind richtig sauer, weil Coca-Cola-Gläser 2026 deutlich teurer sind als früher: Wer alle haben will, muss 84 Euro blechen
von Linda Sprenger
McDonalds-Fans sind richtig sauer, weil Coca-Cola-Gläser 2026 deutlich teurer sind als früher: Wer alle haben will, muss 84 Euro blechen

Konnte man im vergangenen Jahr noch ein Glas mit einem normalen McMenü (ab circa 9 Euro) bekommen, musste man diesmal für ein Standard-Glas ein Doppelmenü für 13,99 Euro bzw. 14,99 Euro bestellen.

Werdet ihr euch das Grimace-Glas holen oder ist euch der Sammelgegenstand diesmal zu teuer?

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