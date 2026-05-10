Stardew Valley-Entwickler Concerned Ape findet ein Minenlevel "schrecklich", traut sich jetzt aber auch nicht mehr, es zu ändern

Es gibt da ganz bestimmte Ebenen in den Stardew Valley-Minen, die eigentlich niemand mag.

Wenn ich so über meine mehreren Hundert Stunden in Stardew Valley nachdenke, finde ich nichts daran auszusetzen. Ich liebe die Farming Sim! Aber es gibt dann doch ein ganz bestimmtes Level in den Minen, das nicht hundertprozentig überzeugen kann. Damit sind wir Fans aber keineswegs alleine.

Das wohl unbeliebteste Detail an Stardew Valley sind die kreisförmigen Minen-Ebenen

Auf Reddit gibt es mittlerweile sogar einen eigenen, kleinen Subreddit, der sich nur mit der Abneigung gegenüber den verhassten Minenleveln beschäftigt. Falls ihr ihnen noch nicht begegnet seid: Die Rede ist von den kreisförmigen, in einer Spirale verlaufenden Ebenen in den beiden Minen, die wirklich viele Nerven kosten können.

1:01 Diese düstere Bauernhof-Sim ist wie Stardew Valley, aber ihr werdet an einen grauenvollen Ort entführt und müsst überleben

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Zum Beispiel, wenn es gerade schon Mitternacht ist, ihr nur noch eben kurz bis zum nächsten Fahrstuhl vordringen möchtet und dann einfach partout nicht die Leiter nach unten finden könnt. Die spiralförmigen Minen-Ebenen sind dabei doppelt und dreifach ärgerlich.

Es gibt nämlich keinerlei Garantie, dass in der Mitte des Levels irgendetwas Gutes auf euch wartet. Genauso wenig wie eine Garantie dafür existiert, dass sich der Weg nach unten zur nächsten Ebene in der Mitte befindet.

Wenn ihr Pech habt, müsst ihr also vielleicht sogar den gesamten Weg wieder zurück latschen, falls ihr am Anfang einen Stein übersehen habt, unter dem sich die Leiter versteckt. Fans ist diese Form des Levels schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge:

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Wünschenswert wäre, wenn zumindest eine gesicherte Belohnung in der Mitte warten würde. Oder wenn der Weg nach unten eben safe in der Mitte (oder am Anfang) wäre. Aber so, wie es aktuell aussieht, wollen sich die meisten Spieler*innen lieber gar nicht damit abgeben, sondern setzen direkt eine selbstgebaute Treppe nach unten ein, wenn sie so eine Ebene erreichen.

Selbst Stardew Valley-Macher Eric Barone mag das Spiralen-Level nicht

Im großen IGN-Interview zum zehnjährigen Jubiläum von Stardew Valley hat Eric Barone aka ConcernedApe sogar erklärt, dass er diese Minen-Ebenen ebenfalls nicht leiden kann. Sie seien "schrecklich" und er habe immer wieder darüber nachgedacht, sie abzuändern oder zu entfernen.

Aber so einfach ist das leider nicht:

"Naja, es fühlt sich so an, als wären einige Sachen einfach schon so eingebürgert, dass es komisch wäre, sie jetzt zu ändern. Da gibt es Dinge, die ich vielleicht sogar ein bisschen bereue. Eine Sache, die ich schon mal erwähnt habe, ist das Spiralen-Level in den Minen. Diese Ebene ist schrecklich. Ich könnte es vielleicht einrichten, dass es weniger schrecklich wäre. Ich bin mir nicht sicher beim kompletten Entfernen, weil einige dieser Dinge Teil davon sind – ich glaube, ich habe einfach Angst, dass wenn ich im Nachhinein Sachen im Spiel verändere, es dafür sorgen könnte, dass das klassische Stardew Valley-Feeling abhanden kommt."

Eric Barone sagt dazu auch noch, dass er sich manchmal frage, ob es nicht sogar gut sein könnte, Einiges in Stardew Valley zu erhalten, das ein bisschen nervt. Immerhin sei im Leben auch nicht immer alles einfach und es könnte dem Spiel als Ganzes gut tun. So würden die Dinge, die schön und angenehm sind, besser zur Geltung kommen können, wenn es den Kontrast zu leicht Anstrengendem gibt.

Wie findet ihr die kreisförmigen Ebenen in den Stardew Valley-Minen? Würdet ihr sie entfernen?