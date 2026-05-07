McDonald's-Fans sind richtig sauer, weil Coca-Cola-Gläser 2026 deutlich teurer sind als früher: Wer alle haben will, muss 84 Euro blechen

Wer 2026 ein McDonald's-Glas haben will, muss tiefer in die Tasche greifen als in den Jahren zuvor. Sammler*innen äußern Kritik.

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Linda Sprenger
07.05.2026 | 09:02 Uhr

Die diesjährigen Gläser sind teurer als in den Jahren zuvor. Die diesjährigen Gläser sind teurer als in den Jahren zuvor.

Seit dem 04. Mai 2026 können Sammler*innen bei McDonald's wieder auf Gläser-Jagd gehen. Der Fastfoodriese verteilt eines von insgesamt fünf bunten Coca-Cola-Gläsern wie gewohnt beim Kauf eines Menüs. In diesem Jahr gibt's dabei allerdings eine Änderung, die Fans deutlich tiefer ins Portemonnaie blicken lässt als in den Jahren zuvor.

McDonald's Glas gibt es in diesem Jahr nur beim Kauf eines Doppel-Menüs

Denn wer in diesem Jahr ein Glas (oder mehrere) abstauben will, muss zwingend ein ausgewähltes Menü in der McDonald's-App auswählen – und dafür müsst ihr deutlich mehr Geld ausgeben als früher.

Mindestens 13,99 Euro für ein Glas: Ein Glas gibt's diesmal nämlich nur als Bonus zu einem Doppelpack-Menü, das ihr für 13,99 Euro erhaltet. Alternativ könnt ihr euch ein Burger + 6 Nuggets-Menü holen, das preislich allerdings bei 14,99 Euro liegt.

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Zum Vergleich: Im Jahr 2025 konntet ihr ein Glas abstauben, wenn ihr ein McMenü ab 9,29 Euro erworben habt. Dies ist nun nicht mehr möglich. Im letzten Jahr konnten Frühaufsteher*innen nach Kauf eines Frühstücks-Menüs (Duo) Grande den begehrten Sammelgegenstand sogar noch günstiger bekommen, nämlich ab 3,49 Euro. Aber auch bei dieser Option wurde der Rotstift angesetzt.

Fast 84 Euro für alle 6 Gläser: Wenn ihr alle fünf Coca-Cola-Gläser aus diesem Jahr euer Eigen nennen wollt, dann kostet euch das insgesamt mindestens 69,95 Euro. Zusätzlich dazu bietet McDonald's ab 11. Mai noch ein spezielles lila Grimace-Glas an, das wohl ebenfalls ab 13,99 Euro erhältlich sein wird. Wer also alle sechs Gläser beisammen haben will, zahlt mindestens ganze 83,94 Euro.

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Wenig überraschend kommt diese Preiserhöhung nicht gut bei Sammler*innen an: "Das ist echt bitter. War letztes Jahr mega mit den Frühstücksmenüs", schreibt beispielsweise ein User auf Mydealz.de.

"Grad mal in der App geschaut. Doppelpackmenü bei meinem McD war bis gestern 12,99 €. Heute mit Glas startet es bei 13,99 €. Dann gibt es diesmal eben keine Gläser, locker 50 € gespart (bisher hab ich immer alle sechs doppelt geholt, über Frühstücksangebote). Hab eh keinen Platz mehr", schreibt ein anderer Nutzer der Plattform.

Habt ihr euch trotz des hohen Preises ein Glas bei Mecces besorgt oder skippt ihr in diesem Jahr die Aktion?

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