McDonald's veröffentlicht überraschend gratis "Game Boy"-Spiel - und alle können es jetzt ganz einfach zocken

McDonald's bringt ein Spiel für den Game Boy Color heraus.

McDonald’s hat sich mit Ronald McDonald und seinen Freund*innen eine eigene fiktive Welt aufgebaut. Ein guter Freund des McDonald’s-Clowns ist Grimace, ein lila Monster, das erstmals 1971 auf der Bildfläche erschien. Um seinen 52. Geburtstag gebührend zu feiern, hat sich die Fast-Food-Kette etwas besonderes einfallen lassen und ihm zu Ehren ein Spiel namens Grimace’s Birthday für den Game Boy Color entwickelt.

McDonald’s eigenes Game Boy-Spiel: So könnt ihr es zocken

Wie kann ich Grimace’s Birthday zocken? Um Zugriff auf das Spiel zu erhalten, müsst ihr euch mit dem Smartphone oder dem PC auf die von McDonald’s kreierte Homepage begeben. Dort könnt ihr den Titel ganz einfach starten. Alternativ könnt ihr die dazugehörte ROM-Datei herunterladen, um sie auf dem Game Boy Color zu starten.

Worum geht es in dem Game Boy-Spiel? Grimace feiert seinen Geburtstag bei McDonald‘s, aber niemand taucht auf. Deshalb macht sich das lila Monster auf, um seine Freund*innen aufzusuchen und dabei 40 Milkshake in insgesamt vier Leveln zu sammeln.

In den ersten zwei Leveln befindet sich Grimace auf einem Skateboard, die letzten beiden Level bestreitet er hingegen zu Fuß. Er muss das Ziel erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Es gibt sogar zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, bei denen die Steuerung beim Grinden entweder manuell oder automatisch erfolgt.

Nicht der erste Schritt im Gaming-Bereich

Schon in der Vergangenheit hat McDonald’s kleine Mini-Konsolen mit Spielen veröffentlicht. In China gibt es aktuell einen Handheld in Form eines Chicken McNuggets. Hier wird der 40. Geburtstag der Nuggets gefeiert. Der Game Boy-Nugget kostet gerade einmal 4 Euro. Auf der Konsole ist eine angepasste Version von Tetris installiert.

Leider wird es die kleine Konsole nicht nach Deutschland schaffen, weshalb uns zumindest das Skateboard-Spiel für den Game Boy Color bleibt. Und wer weiß: Vielleicht gibt es in der Zukunft einen in Europa exklusiven Handheld.

Es ist nicht bekannt, wie lange die Aktion geht und ob die Homepage irgendwann abgeschaltet wird. Wollt ihr das Spiel also unbedingt testen, solltet ihr Grimace's Brithday entweder als ROM herunterladen oder innerhalb der nächsten Wochen im Browser zocken.

Was haltet ihr von dem Game Boy-Spiel? Werdet ihr einen Versuch wagen?