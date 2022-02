Bereits am Dienstagabend haben wir über die große 3-für-2-Aktion bei Saturn berichtet, in der ihr drei Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series oder PC kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Die Aktion, die noch bis zum 8. März dauert, läuft inzwischen auch bei MediaMarkt. Bei beiden Händlern sind seit Dienstagabend nochmal neue Titel zur Auswahl dazugekommen, beispielsweise Elex 2 und Gran Turismo 7. Beide Spiele sind noch gar nicht erschienen, kommen aber nächste Woche und somit noch innerhalb des Aktionszeitraums auf den Markt.

Andere aktuelle Titel wie Horizon Forbidden West und Dying Light 2 waren schon von Anfang an in der Auswahl. Generell gilt das Angebot für fast alle verfügbaren Spiele für die genannten Plattformen. Ausgeschlossen sind allerdings Vorbestellungen (offenbar aber nur bei Spielen, die nach dem Aktionszeitraum erscheinen) sowie Elden Ring, das anscheinend zu begehrt ist, um schon jetzt günstiger hergegeben zu werden. Hier eine Liste mit einigen der Highlights aus der Aktion:

Der Rabatt wird automatisch einberechnet, wenn ihr drei der Spiele zusammen in den Warenkorb legt. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

