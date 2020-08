Es gibt wieder einen neuen 4K TV-Deal bei MediaMarkt. Auf der sogenannten »roten Palette« bekommt ihr den LG 75UM7050PLF 4K-Fernseher zum aktuellen Bestpreis. Der riesige TV besitzt eine 75 Zoll Bildschirmdiagonale und ist damit wohl nicht für jeden Raum geeignet. Wer genug Platz hat, kann sich diesen Fernseher nun aber besonders günstig kaufen.



Das Angebot ist noch bis zum 10. August um 9 Uhr MESZ und solange der Vorrat reicht, gültig.

LG 75UM7050PLF 4K TV zum aktuellen Bestpreis

Das bietet der LG75UM7050PLF 4K TV: Neben der riesigen Bildfläche punktet der Fernseher mit einigen wichtigen TV-Eigenschaften. So verfügt er über Active HDR mit HDR10 Pro und HLG. Des Weiteren kommt die LED-Technologie zum Einsatz. Für die Leistung sorgt ein Quad-Core-Prozessor und beim Betriebssystem setzt LG hier auf webOS 4.5.



Das sagen die Käufer: Bisher gibt es nur zwei Bewertungen auf MediaMarkt. Diese heben vor allem die riesige Größe im Vergleich zum Kaufpreis hervor und insgesamt das wirklich gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Entsprechend erhält er bisher 5 von 5 Sterne.



75 Zoll für unter 800 Euro ist in der Tat ein sehr gutes Angebot. Wer nicht unbedingt das absolute Superbild, aber eine große Bildfläche will, bekommt noch immer einen guten 4K TV zu einem ansprechenden Preis.

LG 75UM7050PLF 4K TV für 778,36 Euro

Sommerangebote bei MediaMarkt: Aktuell könnt ihr bei MediaMarkt außerdem von Sommer-Deals profitieren. Unter anderem gibt es Spiele und Smartphones im Angebot günstiger.

0 0 Mehr zum Thema MediaMarkt Sommerangebote: Spiele für PS4 und Nintendo Switch günstiger