Ihr sucht ein schickes Open-World-Spiel für Switch? Dieses hier gibt’s jetzt 40€ günstiger im Angebot!

Dieses Open-World-Spiel für Switch gehört zu einer berühmten Franchise, unterscheidet sich aber deutlich von seinen Vorgängern.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein Open-World-Spiel für Nintendo Switch, das euch in hohem Tempo durch schicke Landschaften rasen lässt, zum günstigen Preis sichern. Im Vergleich zu den 59,99€, die ihr aktuell im Nintendo eShop bezahlen müsstet, kommt ihr rund 67 Prozent günstiger weg. Wie lange der günstige Preis gilt, verrät der Händler bislang nicht. Hier findet ihr den Deal:

Alternativ findet ihr das Spiel übrigens genauso günstig auch bei MediaMarkt. Hier kommen allerdings noch 2,99€ für den Versand dazu.

Open-World-Abenteuer mit starkem Gameplay und rasendem Helden

Durch die Weite der Landschaften kann Sonic sein hohes Tempo richtig ausnutzen.

Es geht hier um Sonic Frontiers, das Segas berühmten blauen Igel erstmals durch eine richtige Open World rasen lässt. Diese kann sich sehen lassen, denn neben weiten und hübschen Landschaften, die von Gebirgen über Wälder und Wiesen bis hin zu Wüsten reichen, stoßt ihr hier auch auf die imposanten Ruinen einer untergegangenen Zivilisation, deren Geheimnisse ihr erforscht.

Dadurch wird euch hier nicht nur das typische Jump&Run-Gameplay mit Sonics hoher Bewegungsgeschwindigkeit geboten, ihr müsst auch die Details der Spielwelt erkunden und zahlreiche Rätsel lösen. Dabei erschließt sich euch mit der Zeit eine erstaunlich ernste und düstere Geschichte. Außerdem ist Sonic Frontiers vergleichsweise kampfbetont: Auf eurer Reise stoßt ihr auf vielfältige Gegnertypen, die ihr mit nach und nach freischaltbaren Spezialfähigkeiten erledigt.

1:47 Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

Autoplay

Sonic Frontiers besteht allerdings nicht nur aus der Open World, in dieser verstreut findet ihr auch die Zugänge zu den 30 sogenannten Cyberpace-Abschnitten. Dabei handelt es sich um lineare Level, die auf berühmten Welten aus früheren Sonic-Spielen basieren. Sogar die Green Hill Zone, der allererste Sonic-Level, ist mit dabei. Somit werden auch jene unter euch, die nicht auf traditionelles Sonic-Gameplay verzichten wollen, bestens bedient.

Perfekt ist Sonics Open-World-Experiment zwar nicht, auch weil Technik und Steuerung nicht auf das AAA-Niveau poliert wurden, das man etwa von einem 3D-Mario gewohnt ist. Die weiten Landschaften passen aber so gut zu Sonics hohem Tempo, dass man sich fragt, wieso es so lange gedauert hat, bis der Igel seinen Weg in eine offene Welt gefunden hat. Wer Lust auf ein Open-World-Spiel hat, das stark auf Gameplay setzt und einiges anders macht als andere Genre-Vertreter, solltet spätestens jetzt zum günstigen Preis mal einen Blick riskieren.