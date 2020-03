Bei MediaMarkt starten heute Abend die Club-Deals. Diese bringen zahlreiche exklusive Sonderangebote für Mitglieder des MediaMarkt-Clubs. Online-Käufer müssen sich lediglich in ihren Club-Account einloggen, um von den Rabatten auf Fernseher, Notebooks, Tablets, Smartphones und andere Produkte zu profitieren.

Einige Highlights der Aktion sind jedoch für alle verfügbar. Der folgende Link bringt euch zur Übersicht über die Angebote, die für alle verfügbaren Deals stehen am Anfang:

Club-Deals bei MediaMarkt

Die Aktion läuft noch bis 9 Uhr morgens am 30. März. Die Angebote können während dieser Zeit wechseln, einzelne Deals können jederzeit ausverkauft sein. Ein Teil der Angebotspreise ist übrigens nur für eingeloggte Club-Mitglieder sichtbar.

Noch kein Club-Mitglied? Falls ihr noch kein Mitglied im MediaMarkt-Club seid, könnt ihr das jederzeit schnell und unkompliziert durch eine Online-Anmeldung ändern. Neben exklusiven Rabatten bekommt ihr dafür ein Willkommensgeschenk sowie Zugang zu einigen Komfortfunktionen wie digitalen Quittungen. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Clubmitglied bei MediaMarkt werden

4K-TVs von LG und Sony günstig (für alle verfügbar!)

LG UM74507 mit 43 oder 65 Zoll

Zu den Highlights unter den Fernsehern zählt das 4K-TV LG UM74507, das es in den Größen 43 und 65 Zoll günstiger gibt. Die kleinere Variante kostet noch 333 Euro, die größere 633 Euro. Beide Angebote sind auch ohne Club-Mitgliedschaft verfügbar und in beiden Fällen ist MediaMarkt laut Vergleichsportalen derzeit der günstigste Anbieter.

LG UM74507 für 333 Euro (43 Zoll) bzw. 633 Euro (65 Zoll)

Die UM-Serie von LG zeichnet sich neben einer für den Preis guten Bildqualität unter anderem durch einen sehr geringen Input Lag aus, der je nach Modell zwischen 10 und 14 ms liegt. Deshalb sind die 4K-Fernseher sehr gut für Gamer geeignet. Im Gegensatz zu günstigeren Modellen wird beim UM74507 die Magic-Remote-Fernbedienung mitgeliefert, die Sprachsteuerung ermöglicht.

Sony KD-55XG8577 (55 Zoll)

Der von 869,99 Euro auf 749 Euro reduzierte Sony KD-55XG8577 steht noch mindestens eine Qualitätsstufe höher als das Modell von LG. Er bietet neben einer deutlich höheren Spitzenhelligkeit auch ein 100/120-Hz-Display, was der Darstellung schneller Bewegungen zugute kommt. Sonys hauseigene Triluminos-Technologie sorgt zudem für eine sehr gute Farbwiedergabe.

Sony KD-55XG8577 (4K, 55 Zoll) statt 869,99 Euro für 749 Euro

DOOM Eternal reduziert (nur für Mitglieder!)

Bislang gibt es in den Club-Tagen nur ein einziges Videospiel im Sonderangebot: Der am 20. März erscheinende First Person Shooter DOOM Eternal ist auf 54,99 Euro reduziert, und zwar in den Varianten für PS4 und Xbox One. Die PC-Version gibt es sogar schon für 49,99 Euro. Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen, auf der Produktseite steht noch der Normalpreis.

Doom Eternal (PS4, Xbox One) statt 64,99 Euro für 54,99 Euro

Samsung Galaxy S10 & Huawei P30 lite (für Mitglieder!)

Bei den Smartphones gibt es unter anderem einen gewaltigen Rabatt auf das Samsung Galaxy S10, das von 679 Euro auf 555 Euro reduziert ist. Es bietet 128 GB Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher und einen schnellen Octacore-Prozessor mit bis zu 2,7 GHz. Das 6,1 Zoll große Display verfügt über eine Auflösung von 3.040 x 1.440 Bildpunkten.

Samsung Galaxy S10 (128 GB) statt 679 Euro für 555 Euro

Wer es lieber eine Nummer günstiger hätte, kann auch für 199 Euro statt 249,99 Euro zum Huawei P30 lite greifen. Dieses bietet ebenfalls 128 GB Speicher, der Arbeitsspeicher ist mit 4 GB aber nur halb so groß und der Octacore-Prozessor etwas langsamer als beim Modell von Samsung. Das 6,15 Zoll große Display bietet mit 2.312 x 1.080 Pixeln noch immer eine sehr ansehnliche Auflösung.

Huawei P30 lite statt 249,99 Euro für 199 Euro

Weitere Angebote

Neben Smartphones, Fensehern und DOOM Eternal gibt es in den Club-Deals auch noch einige Tablets und Notebooks sowie eine ganze Reihe von Haushaltsgeräten von der Mikrowelle bis zum Rasierer günstiger. Zur Übersicht über sämtliche Angebote kommt ihr hier:

Club-Deals bei MediaMarkt