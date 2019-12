Bei MediaMarkt gibt es einen neuen Prospekt mit Last-Minute-Geschenkideen, der von heute Abend bis zum 22. Dezember gilt. Nicht alles, was der Prospekt enthält, sind günstige Sonderangebote. Bei einigen Artikeln handelt es sich auch um bloße Anregungen für alle, die dringend noch das richtige Präsent für Weihnachten suchen.

Dazwischen finden sich aber auch ein paar Schnäppchen. Insbesondere ein Bundle mit der Xbox One X ist sehr günstig, aber auch ein PSVR-Angebot ist interessant. Hier die Übersicht über die Gaming-Deals:

PSVR Mega Pack 2

Das PlayStationVR Mega Pack 2 gibt es für 229,99€. Das ist kein völlig neues Angebot, es gilt bereits seit ein paar Tagen. Ein guter Deal ist es trotzdem, denn das Bundle enthält neben dem Headset und der Kamera immerhin fünf Spiele: Resident Evil 7, Astro Bot Rescue Mission, Skyrim VR, Everybody's Golf VR und die Minispielesammlung VR Worlds.

Spiele-Deals

Auch bei den Spieledeals hat sich der Preis nicht in allen Fällen geändert. Marvel's Spider-Man beispielsweise hat schon zuvor 19,99€ gekostet, ebenso lag der Preis von God of War bereits vorher bei 14,99€. Beide Titel sind damit aber immerhin genauso günstig wie zum Black Friday.

Andere Spiele sind zumindest etwas günstiger geworden. Der Preis von Call of Duty: Modern Warfare (PS4) sinkt beispielsweise von 59,99€ auf 49,99€, The Outer Worlds (PS4) kostet statt 50,99€ noch 34,99€. Für die Xbox One gibt es Jedi: Fallen Order für 49,99€ statt 59,99€. Keine großen Rabatte also, aber zumindest vernünftige Preise für alle, die noch auf der Suche sind.

Wenn ihr nach reduzierten Spielen sucht, solltet ihr außerdem einen Blick auf den Gönn-Dir-Dienstag werfen, der ab 20 Uhr heute Abend bis 8 Uhr am Mittwochmorgen läuft. Hier gibt es einige Spiele im Angebot, vor allem für PS4 und Xbox One, z.B. Vermintide 2 für 19€. Auch der Nacon Revolution Pro Controller 3 ist ein bisschen günstiger. Zur Übersicht geht es hier:

Konsolen

Die Konsolen-Bundles im Prospekt sind ebenfalls mal mehr, mal weniger günstig. Ein sehr guter Deal ist die Xbox One X zusammen mit der Deluxe Edition von Jedi: Fallen Order für 299,99€. Dieses Bundle gab es laut Vergleichsportalen noch nie so günstig, auch nicht zum Black Friday.

Auch die Preise für die beiden PS4-Bundles mit Fallout 76 gehen prinzipiell in Ordnung, aber eben nur, wenn man das Online-Spiel auch tatsächlich haben will. Das Bundle mit der PS4 Pro kostet 299,99€, das mit der PS4 Slim 1TB 249,99€. Fallout 76 hatte zum Start eine Menge Probleme, die noch längst nicht alle behoben sind. Tatsächlich sind mit dem jüngsten Patch sogar wieder neue Bugs hinzugekommen.

Um den Rabatt zu bekommen, könnt ihr einfach beide Artikel in den Warenkorb legen. Der Preis sollte dann an der Kasse automatisch angepasst werden.

Die Nintendo Switch gibt es ohne Spiel, aber wenigsten in der neuen Edition für 299,99€. Kein schlechter Preis und immerhin rund 15€ günstiger als bisher, aber eben kein großartiges Sonderangebot.

Weitere Angebote: Fernseher, Smarphones und mehr

Daneben enthält der Prospekt eine ganze Reihe von Fernsehern, Smartphones, Tablets und so weiter. Unter den 4K-TVs ist MediaMarkt zum Beispiel beim 55 Zoll großen Grundig 55GUB7062 (449€) sowie beim Philips 65PUS6704 mit 65 Zoll (727€) der günstigste Anbieter. Zur Übersicht über alle Angebote im MediaMarkt-Prospekt kommt ihr hier:

Wie schon gesagt, läuft heute Nacht auch noch der Gönn-Dir-Dienstag. Hier gibt es neben einigen Gaming-Angeboten auch noch Filme, Musik und PCs günstiger. Die Übersicht findet ihr hier:

