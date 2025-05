Das schönste Open-World-Spiel in 2025? Diesen kommenden PS5-Exklusivhit könnt ihr euch jetzt mit Extras sichern!

Das Open-World-Spiel Ghost of Yotei dürfte landschaftlich sogar noch schöner werden als Ghost of Tsushima.

Nachdem GTA 6 auf 2026 verschoben wurde, dürfte dieses Spiel wohl der am sehnlichsten erwartete Open-World-Titel für PS5 2025 sein: Am 2. Oktober erscheint Ghost of Yotei, der Nachfolger des gefeierten PS5-Exklusivhits Ghost of Tsushima. Bei Amazon könnt ihr ab jetzt vorbestellen und euch so den Pre-Order-Bonus sichern:

Wie immer bekommt ihr bei Amazon zudem eine Preisgarantie: Falls der Preis von Ghost of Yotei vor dem Erscheinungstermin noch sinken sollte, zahlt ihr also automatisch weniger.

Was ist der Vorbestellerbonus von Ghost of Yotei?

Als Vorbesteller-Bonus für Ghost of Yotei bekommt ihr PSN-Avatare und eine In-Game-Maske.

Wenn ihr Ghost of Yotei in der Standard-Version vorbestellt, bekommt ihr das Atsu + Yotei Six Avatar Set mit sieben Avataren für euren PSN Account kostenlos dazu. Als In-Game-Bonus bekommen Vorbesteller zudem eine besondere Maske als Kleidungsstück für die Protagonistin Atsu.

Neben der Standard-Version könnt ihr euch Ghost of Yotei übrigens auch noch in einer Digital Deluxe Edition mit weiteren In-Game-Gegenständen sowie in einer physischen Collector’s Edition, die unter anderem eine Geistermaske enthält, schnappen. Die Collector’s Edition findet ihr momentan ausschließlich in Sonys eigenem Store zum Preis von 249,99€.

Was ist Ghost of Yotei überhaupt?

2:57 Ghost of Yotei: Der Ghost of Tsushima-Nachfolger enthüllt sein Releasedatum

Autoplay

Wie der Vorgänger ist auch Ghost of Yotei ein großes Open-World-Actionspiel, das im feudalen Japan angesiedelt ist, allerdings im Jahr 1603 und somit 300 Jahre nach Ghost of Tsushima. Die Spielwelt soll noch größer werden als im Vorgänger und beeindruckt schon auf den bisher gezeigten Screenshots durch ihre wunderschönen Landschaften. Diesmal spielt ihr Atsu, die die Mitglieder der Gruppe Yotei Six töten will, um sich für die Ermordung ihrer Familie zu rächen.

Schon Ghost of Tsushima zeichnete sich dadurch aus, dass die Open World nicht so mit Sammelgegenständen und Questmarkern vollgestopft war wie in anderen Spielen des Genres. Daran dürfte sich auch in Ghost of Yotei nichts ändern. So weist euch auch hier wieder der Wind den Weg zu eurem nächsten Ziel. Ansonsten ist noch nicht allzu viel über Ghost of Yotei bekannt, außer dass es abermals spektakuläre Nahkampf-Duelle bieten wird. Der obige Trailer vermittelt davon bereits einen guten Eindruck.