Bei MediaMarkt gibt es mal wieder die eine neue Angebotsaktion. Bei dieser wird euch die Mehrwertsteuer als Rabatt geschenkt. Die Aktion trägt den Namen "3 Tage Wahnsinn" und bietet euch die Möglichkeit bei Gaming-Hardware und Spielen zu sparen. Je nachdem könnt ihr neue oder aktuelle Bestpreise erwarten.

Wir zeigen euch in diesem Artikel, was ihr bei der Aktion beachten müsst und was euch erwartet.

Wann ist der Start der MwSt.-Aktion? Bei MediaMarkt wird euch ab Donnerstag, den 23. Juni 2022 um 20 Uhr MESZ die Mehrwertsteuer geschenkt. Die Angebotsaktion läuft dann bis Sonntag, den 26. Juni um 23:59 Uhr MESZ. Entsprechend habt ihr ein paar Tage Zeit die Angebote wahrzunehmen. Beachtet aber, dass es zudem jeweils gilt solange der Vorrat reicht. Besonders beliebte Produkte und starke Angebote könnten schnell vergriffen sein.

So viel Rabatt gibt es: MediaMarkt streicht natürlich nicht wirklich die Mehrwertsteuer, sondern gibt euch nur einen Rabatt, der der Mehrwertsteuer entspricht. Dadurch erhaltet ihr 15,966 Prozent Rabatt auf rund 18.000 teilnehmende Produkte. Die vergangenen Aktionen dieser Art haben dabei gezeigt, dass es dadurch einige Bestpreis-Angebote gibt.

Was gibt es im Angebot? Noch hat MediaMarkt nicht verraten, was alles zur Aktion zählt. Wir gehen davon aus, dass auf jeden Fall Vorbestellungen, Downloads und digitale Produkte nicht zur Aktion zählen.

Update 23. Juni 20:26 Uhr MESZ: Die MwSt.-Aktion ist gestartet und im Angebot gibt es unter anderem die Xbox Series S günstiger, allerdings nicht die Series X.

Ab 20 Uhr stellen wir euch an dieser Stelle die besten Angebote der Mehrwertsteuer-Aktion vor. Dabei werden wir direkt die Preisvergleiche bemühen und auch schauen wie gut der Deal im Vergleich der letzten 12 Monate ist. Wir stellen also nur die echten Schnäppchen vor.

Wird es eine Xbox Series X günstiger geben? Das ist eine Frage, die wir uns selbst stellen. Seit ein paar Tagen ist die Xbox Series X bei MediaMarkt dauerhaft verfügbar. Bei OTTO gab es zuletzt ein Bundle, durch das die Konsole etwas günstiger war. Es wäre natürlich ein riesiger Rabatt und ihr solltet euch nicht drauf verlassen, aber vielleicht ist auch die Xbox Series X Teil der Aktion.

Sicher ist dagegen, dass die PS5 kein Teil der Aktion sein wird. Voraussichtlich lohnt sich ein Blick auf diese Produktkategorien: