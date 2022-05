Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr jetzt ein Bundle mit der Nintendo Switch und dem gerade erst erschienenen Nintendo Switch Sports günstiger bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr 311 Euro. Einzeln kostet die Konsole bei MediaMarkt gerade 284,99 Euro, Nintendo Switch Sports liegt bei 49,99 Euro. Riesig ist der Rabatt also nicht, aber bei einem brandneuen Switch-Spiel sind rund 24 Euro Rabatt trotzdem nicht schlecht, vor allem angesichts der relativ stabilen Preise von Nintendo-Produkten. Ihr findet das Bundle auf der Produktseite der Nintendo Switch, wenn ihr etwas nach unten scrollt:

Ihr könnt euch zwischen der Switch in Rot und Blau und der grauen Version entscheiden. MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Bei Saturn wird es aber als Teil der Gutscheinheft-Aktion aufgeführt, die noch bis zum 17. Mai läuft.

Was ist Nintendo Switch Sports?

Nintendo Switch Sports ist ein Sportspiel im Stil des berühmten Wii Sports, bei dem ihr die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller nutzt, um euch in verschiedenen Sportarten zu beweisen. Im Vergleich zu Ring Fit Adventure, das als Trainingsprogramm gedacht ist, stehen bei Nintendo Switch Sports eher Spaß und das gemeinsame Spielen im Vordergrund.

Das Spiel wird mit einem Beingurt geliefert, in den ihr einen der Joy-Con Controller stecken könnt, sodass eure Beinbewegungen erfasst werden können. Ob das nötig ist, hängt von der Sportart ab. Es gibt Fußball, Tennis, Bowling, Volleyball, Badminton und Chanbara. Letzteres ist eine Art Schwertkampf. Mehr über Nintendo Switch Sports und was wir davon halten, erfahrt ihr in unserem Test:

16 3 Mehr zum Thema Nintendo Switch Sports im Test: Ein würdiger Wii Sports-Nachfolger

Nintendo Switch einzeln für 264,90€

Falls ihr an Nintendo Switch Sports kein Interesse habt und die Switch lieber einzeln kaufen wollt, findet ihr sie gerade bei Ebay vergleichsweise günstig, nämlich für 264,90 Euro. Verkäufer ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 99 Prozent positiven Rezensionen, der häufiger durch besonders günstige Angebote aus dem Gaming-Bereich auffällt. Das Angebot gilt nur für die Switch-Version in Rot und Blau. Es handelt sich natürlich um Neuware.