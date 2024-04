Letzte Chance: 20% Extra-Rabatt auf alle Spiele für Switch, PS5, PS4 und Xbox sichern!

Noch bis Montagmorgen gibt's bei MediaMarkt Extra-Rabatt auf alle Spiele, auch auf die neuesten Hits aus 2024.

Nur noch bis 9 Uhr am 8. April, also bis Montagmorgen, läuft bei MediaMarkt und auch bei Saturn eine große Aktion, durch die ihr 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Spiele für Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox und PC bekommt. Das gilt auch für bereits reduzierte Titel oder gerade erst erschienene Spiele wie beispielsweise Princess Peach: Showdown!, Dragon’s Dogma 2 oder Rise of the Ronin. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Der Extra-Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen, auf der Produktseite seht ihr also zunächst noch den normalen Preis. Ausgenommen von der Aktion sind nur Spiele, die momentan nicht lieferbar beziehungsweise noch gar nicht erschienen sind. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen.

MediaMarkt Spiele-Sale: Was sind die besten Angebote?

16:20 Dragon's Dogma 2 ist ein absolutes Open World-Highlight

Am meisten lohnt sich der Rabatt natürlich bei den sonst sehr preisstabilen First-Party-Hits für Nintendo Switch, zumal diese selbst ohne den Extra-Rabatt bei MediaMarkt zumeist deutlich günstiger sind als im Nintendo eShop. Davon abgesehen sollte man nach aktuellen Titel, die es noch nirgendwo sonst günstig im Angebot gab, oder nach ohnehin schon reduzierten Spielen suchen.

Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch hier eine kleine Liste mit zehn besonders spannenden Sonderangeboten zusammengestellt:

Übrigens ist Amazon bei einigen Switch-Spielen mit den Preisen von MediaMarkt mitgezogen. Das gilt beispielsweise für Super Mario Bros. Wonder oder Zelda: Breath of the Wild. Zum Teil wird auch hier der Rabatt erst im Warenkorb abgezogen, zum Teil wurde er aber auch schon direkt einberechnet. Jedenfalls kann es sich lohnen, auch mal einen Blick auf das Spiele-Sortiment für Nintendo Switch bei Amazon zu werfen:

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: