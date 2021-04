Saturn und MediaMarkt haben heute eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für die Nintendo Switch gestartet. Wenn ihr drei Spiele kauft müsst ihr nur zwei bezahlen und bekommt das günstigste geschenkt. Die Aktion gilt allerdings nicht für alle Switch-Spiele, sondern nur für eine kleine Auswahl von elf Titeln. Diese ist mit aktuellen Titeln wie Monster Hunter Rise und Bravely Default II und mit großen Exklusivhits wie Animal Crossing und Super Smash Bros. Ultimate aber immerhin gut besetzt. Hier die komplette Liste zusammen mit dem derzeitigen Einzelpreis der Spiele:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur drei der Spiele zusammen in den Warenkorb legen. Der Preis wird dann automatisch angepasst. Der Versand ist kostenlos. Die Aktion ist nur online und nicht in den Märkten verfügbar. Sie läuft drei Tage lang und endet um 9 Uhr am Montagmorgen. Einzelne Spiele könnten aber schon früher ausverkauft sein. Die Übersichtsseiten findet ihr hier:

Im Rahmen der Aktion gibt es auch nicht die Nintendo Switch Lite in den Farben Türkis und Koralle im Angebot, und zwar zusammen mit Animal Crossing: New Horizons und drei Monaten Nintendo Switch Online. Das Bundle gibt es für 199,99 Euro. Günstiger ist es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo zu bekommen.

