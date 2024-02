MwSt geschenkt: Nintendo Switch OLED nur für kurze Zeit zum Top-Preis kaufen!

Nur bis Montagmorgen gibt's die Nintendo Switch OLED bei MediaMarkt zum Schnäppchenpreis.

Bei MediaMarkt gibt’s gerade die Mehrwertsteuer geschenkt auf fast alles, was vor allem bei Konsolen zu sehr günstigen Preisen führt. So gibt es neben der PS5 Slim auch die Nintendo Switch in verschiedenen Varianten im Angebot. Besonders günstig ist der Preis bei der Switch OLED. Die Konsole, die sonst selten für unter 300€ zu bekommen ist, kostet jetzt statt 339€ nur noch 284,88€. Der Rabatt wird im Warenkorb einberechnet.

Das Angebot, das ihr alternativ auch bei Saturn findet, gilt übrigens nicht nur für Standard-Versionen in Weiß oder Neon-Rot und Neon-Blau, sondern auch für die erst im Oktober 2023 erschienene Mario Edition, die konsequent in stilvollem Mario-Rot gehalten ist. Die Übersicht über alle Angebote der MwSt-Aktion findet ihr hier:

Auch normale Switch & Switch Lite im Angebot

Falls ihr euch für die normale Switch entscheidet, ist das Nintendo Switch Sports Bundle das preiswerteste Schnäppchen.

Wenn ihr es noch günstiger haben möchtet, könnt ihr euch natürlich auch für die normale Nintendo Switch oder für die Handheld-Version Nintendo Switch Lite entscheiden. Das beste Angebot ist hier das Nintendo Switch Sports Bundle, durch das ihr gleich noch ein Switch-Exklusivspiel mitgeliefert bekommt. Das Bundle ist allerdings schon jetzt nur noch bei Saturn zu finden und könnte bald ausverkauft sein. Hier der Überblick über die wichtigsten Switch-Deals:

Nintendo Switch OLED oder Standard-Version kaufen?

Die Nintendo Switch OLED zeichnet sich vor allem durch ihr Display aus, bietet aber noch ein paar weitere Vorteile.

Die Nintendo Switch OLED zeichnet sich, wie der Name schon sagt, in erster Linie durch ihr OLED-Display aus. Dieses bietet durch perfektes Schwarz und hohen Kontrast eine deutlich höhere Bildqualität und ist mit 7 Zoll noch dazu etwas größer als das Display der normalen Switch (6,2 Zoll). Falls ihr die Switch häufig im Handheld- oder Tabletop-Modus nutzen möchtet, lohnt sich der Aufpreis daher.

Die Switch OLED bietet auch noch ein paar andere Vorteile wie den besseren Standfuß für den Tabletop-Modus, den LAN-Anschluss an der Docking-Station und den größeren Speicher (64 statt 32 GB). Diese Unterschiede wiegen aber weniger schwer, zumal sich der Speicher leicht mit einer MicroSD-Speicherkarte aufrüsten lässt. Falls ihr ohnehin nur am TV Spielen wollt, könnt ihr beruhigt zur normalen Switch greifen.

Durch die Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt und andere Sales gibt es gerade noch eine ganze Menge weiterer Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Auf unserer GamePro Deal-Übersicht haben wir euch bereits einige Highlight herausgesucht. Hier ein paar Beispiele: