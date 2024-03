Mein liebstes Xbox-Adventure 2022 gibt's jetzt endlich auch auf PS5 und ihr solltet es nicht verpassen

Vince gerät unfreiwillig in einen misslungenen Raubüberfall, was sein ganzes Leben verändert.

Es gibt Spiele, die machen wirklich Spaß, es bleiben einem aber dennoch wenige Momente daraus wirklich hängen. Und es gibt diese Spiele, die hauen einen so um, dass man gefühlt jede Person um sich herum damit vollquatschen will. As Dusk Falls zählt für mich zu der letzten Kategorie.

Dieses Adventure ist nicht nur eines der besten, die ich in dem Genre je gespielt habe, es ist auch eines meiner allerliebsten Spiele 2022. Aus diesem Grund freue ich mich auch, dass es endlich auch auf PS4 und PS5 verfügbar ist und so noch mehr Spieler*innen erreicht.

Das ist As Dusk Falls

1:24 As Dusk Falls - Trailer stellt interaktives Drama für Xbox vor

Genre: Story-Adventure

Story-Adventure Sprachausgabe auf Deutsch? ja

Darum geht’s: In sechs Kapiteln erleben wir über mehrere Jahre hinweg die Schicksale zweier Familien, die nach einem missglückten Raubüberfall 1998 in Arizona miteinander verbunden sind.

So spielt es sich: As Dusk Falls ist ein interaktives Drama, das seinen Fokus auf die Story und nicht das Gameplay legt. Wir treffen für die Charaktere Entscheidungen und müssen auch Quick-Time-Events meistern, also in einer entsprechenden Zeit die richtige Taste drücken.

Darum solltet ihr As Dusk Falls nicht verpassen

Eigenwilliger, aber passender Stil: As Dusk Falls setzt neben seinem reduzierten Gameplay auch auf einen reduzierten Look. Diese "bewegten Comicbilder" sind anfangs vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber führen dazu, dass wir uns noch stärker auf die Geschichte konzentrieren, wodurch sie an Wirkung gewinnt.

Keine Schwarz-Weiß-Story: Der Kern des Spiels, die Story rund um die Familien Holt und Walker, zählt für mich zu den besten, die ich seit langem erlebt habe. Das liegt zum einen an den authentischen und erwachsenen Themen, die durch nahbare Charaktere gut übertragen werden.

Generell zeichnet sich die Handlung, die auf viele Arten und Weisen verlaufen kann, dadurch aus, dass es kein Richtig oder Falsch gibt. Vielmehr müssen wir immer wieder Entscheidungen treffen, die mal mehr und mal weniger schwere Folgen nach sich ziehen und einem nicht gerade leicht fallen.

Mehr zum Thema As Dusk Falls hat mich richtig hart getroffen, aber auf die gute Art von Annika Bavendiek

Aber Achtung! Das bedeutet auch, dass einige Szenen in As Dusk Falls sensible Inhalte aufgreifen. So wird etwa mentale Gesundheit und Suizid thematisiert. Je nach Entscheidung können auch Charaktere sterben.

Spannender Koop-Modus: Der Mehrspieler-Modus für bis zu 8 Personen profitiert von diesen moralischen Dilemmata, die wir in As Dusk Falls durchleben. Selten haben wir ein Koop-Erlebnis so intensiv gefühlt.

Mehr zum Thema So wie bei As Dusk Falls habe ich Multiplayer noch nie erlebt von Samara Summer

Wir können euch das narrative Adventure von INTERIOR/NIGHT damit nur ans Herz legen. Falls ihr eine Xbox inklusive Game Pass besitzt, könnt ihr es nach wie vor darüber spielen. Ansonsten findet ihr es für 29,99 Euro ab jetzt auch im PlayStation Store. Wer PS Plus Premium besitzt, kann übrigens bis zum 7. September 2024 ohne weitere Kosten eine Stunde lang reinspielen.

Kennt ihr As Dusk Falls bereits, oder wollt ihr es mal spielen? Verratet uns eure Gedanken zum Spiel gerne in den Kommentaren.