Hervorragendes Xbox-Exclusive erscheint bald auch für PS5 und PS4

Im Sommer 2022 erschien mit As Dusk Falls ein narratives Adventure, das bei vielen Kritiken und Spieler*innen ziemlich gut abschnitt. Bislang war der Titel nur auf den Xbox-Konsolen sowie dem PC erhältlich, doch das ändert sich bald.

Denn im Rahmen der Game Awards 2023 wurde verkündet, dass der Titel von Interior/Night auch für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 erscheinen wird.

PS5- und PS4-Release von As Dusk Falls: 7. März 2024

Dabei wird sich das Spiel nicht großartig von der Xbox-Version unterscheiden, einige exklusive Features bringt die PS5-Variante allerdings mit. Denn dort wird das haptische Feedback sowie das Touchpad des DualSense-Controllers ins Spiel eingebunden, was laut den Entwicklern noch einmal für eine intensivere Spielerfahrung sorgen soll – ob das tatsächlich so ist, bleibt natürlich abzuwarten.

Hier ist ein Trailer für As Dusk Falls:

2:07 As Dusk Falls - Trailer zum interaktiven Drama

Keine stellaren Wertungsschnitte, aber absolute Empfehlung für Adventure-Fans

Bald können also auch PlayStation-Spieler*innen in den Genuss des Adventures kommen, das bei seinem Release im Juli 2022 viel Lob, gleichzeitig aber auch Kritik kassierte. Das lässt sich am Metacritic-Schnitt von 77 für die Xbox-Version sowie dem Open-Critic-Schnitt von 78 ziemlich gut ablesen.

Wer etwas für Adventures übrig hat, sollte sich das Spiel unbedingt anschauen. Kollegin Annika schildert hier, was das Spiel mit ihr machte:

Darum geht es im Spiel: In As Dusk Falls erlebt ihr in insgesamt sechs Kapiteln die miteinander verwobenen Schicksale der Familien Holt und Walker. Ausgangspunkt ist ein Raubüberfall im Jahr 1998 in Arizona.

Spielerisch beschränkt sich der Titel auf Quick-Time-Events und Entscheidungsmomente, die die Handlung in unterschiedliche Richtungen lenken und somit auch über einzelne Schicksale entscheiden können. Der Wiederspielreiz ist also entsprechend hoch, außerdem hat As Dusk Falls einen ziemlich markanten Grafikstil, den wir so in noch keinem Spiel gesehen haben.

Habt ihr As Dusk Falls schon gespielt oder werdet ihr es auf den PlayStation-Konsolen nachholen?