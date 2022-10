Verdächtiges Video heizt Gerüchte um Metal Gear Solid 3 an - Reveal auf den Game Awards?

Konami scheint sich für die kommenden Jahre einiges vorgenommen zu haben. Aktuell arbeitet das Unternehmen an der Wiederbelebung der Silent Hill-Reihe und kündigte mehrere Titel parallel an, die uns erneut in diverse Horror-Szenarien versetzen.

Doch womöglich bleibt Silent Hill nicht die einzige Marke, die von den Toten aufersteht. Sollte sich ein mittlerweile gelöschter Teaser-Trailer als Echt herausstellen, könnte uns ein Metal Gear Solid 3: Snake Eater-Remake erwarten.

Snake-Revival in Metal Gear Solid 3-Remake

Das Entwicklerteam von Virtuous hat einen Clip veröffentlicht und ihn kurz darauf wieder gelöscht. Doch das Internet vergisst nicht und so konnten einige Leute den Clip für die Nachwelt sichern:

Was ist im Trailer zu sehen? Nicht viel. Es ist lediglich ein kurzer Ausschnitt aus einem Wald zu sehen. Im Nachgang ist ein Morsecode zu hören, der verschlüsselt auf den 8. Dezember 1964 hindeutet. Am 8. Dezember 2022 finden die Game Awards statt, weshalb viele Fans davon ausgehen, dass an dem Tag das Reveal des Metal Gear Solid 3-Remakes stattfinden soll. Das Jahr 1964 könnte für das Jahr spielen, in dem Metal Gear Solid 3 spielt.

Schon vor sieben Tagen postete Virtuous einen Clip, der über das Arbeitsleben im Entwicklerstudio berichtet. Dort ist auf dem Schreibtisch von Künstler Louis Boismenu neben Konamis FoxEngine ein offizielles Art Book zu sehen, das zu Metal Gear Solid entworfen wurde. Viele deuteten bereits das als baldige Ankündigung eines Remakes.

Der aktuelle Silent Hill 2-Trailer verrät bereits, mit welcher Qualität ein Remake zu Metal Gear Solid kommen könnte:

Der mögliche Wahrheitsgehalt des Gerüchts

Was spricht dafür? Schon in der Vergangenheit gab es mehrere Berichte, dass sich ein Remake zu Metal Gear Solid 3 in der Entwicklung befindet. Von den Quellen stammte auch das Gerücht, dass sich mehrere Silent Hill-Titel in Arbeit befinden, was sich erst kürzlich als wahr herausgestellt hat. Somit könnte es auch sein, dass bald ein Remake zu Metal Gear Solid folgt.

Was spricht dagegen? Auf Twitter fand ein User heraus, dass das Bild aus dem Teaser aus einem kostenlosen Unreal Engine 5-Paket stammt, zu dem jedes Entwicklerstudio freien Zugang hätte. Es ist merkwürdig, dass das Entwicklerteam nicht das eigene Material, sondern öffentlich zugängliche Bilder verwendet, was die Glaubhaftigkeit des Teasers schmälert.

Selbst wenn sich der Teaser als Fake herausstellt, könnte es dennoch sein, dass Virtuous an einem Remake von Metal Gear Solid 3 arbeitet. Es bleibt also abzuwarten, was Konami für die diesjährigen Game Awards in petto hat.

Welcher Metal Gear Solid-Teil verdient eurer Meinung nach ein Remake?