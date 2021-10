Das wäre der Hammer: Wie VGC berichtet, will der japanische Videospiel-Publisher und -Entwickler Konami mehrere bekannte IP-Größen des Unternehmens wiederbeleben. Statt den Fokus auf Pachinko-Spiele zu richten, soll Konami umstrukturiert werden und wieder hauptsächlich an bekannten Franchises des Studios sitzen.

Doch nicht nur VGC soll von anonymen Quellen diese Informationen erfahren haben, auch Eurogamer und Gematsu wollen von der Wiederbelebung der bekanntesten Konami-Franchises gehört haben.

Castlevania kommt als „Reimagining“

Castlevania bleibt erhalten: Eine der Marken, von denen wir in den letzten Jahren noch etwas gehört haben, ist Castlevania. Zuletzt bekam das Franchise eine Netflix-Serie spendiert und mit der aktuellen Castlevania Advance Collection können Spieler*innen altbekannte Castlevania-Klassiker für Nintendo Switch erleben.

In Jahr 2014 mit Castlevania: Lords of Shadow 2 der letzte Hauptableger der Reihe. Doch mit Konamis Umstrukturierung soll zunächst Castlevania wiederbelebt werden. Der neue Titel soll ein „Reimagining“ der Castlevania-Reihe werden und sich direkt bei Konami in der Entwicklung befinden, allerdings mit Hilfe externer Studios.

Was bedeutet "Reimagining"? Vermutlich handelt es sich dabei um eine Neuauflage der altbewährten Castlevania-Spiele, ähnlich wie es aktuell bei Dead Space der Fall ist. Doch genaue Infos konnten hierzu leider nicht genannt werden.

Beliebtes Metal Gear Solid bekommt Remake

Neben Castlevania wird auch die populäre Metal Gear-Reihe wiederbelebt. Das Entwicklerstudio Virtuos nimmt sich für den Anfang Metal Gear Solid 3: Snake Eater zur Brust, doch der Titel soll sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Somit könnt es einige Zeit dauern, bis wir etwas zu diesem Projekt erfahren werden.

Daneben will Konami einige Remaster der originalen Metal Gear Solid-Reihe veröffentlichen, die für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen sollen. Virtuos wäre dafür der perfekte Partner, denn das Entwicklerstudio hat bereits einige Erfahrungen mit Portierungen wie XCOM 2 und BioShock glänzen können.

Wiederbelebung bereits verschoben: Eigentlich sollte Metal Gear Solid 3: Snake Eater bereits eher veröffentlicht werden. Damals hat Konami eine Umsetzung mit der Fox Engine geplant, doch die Idee wurde kurzerhand verworfen.

Um Silent Hill wird es nicht mehr ganz so still

Das letzte Franchise im Bunde ist der Horror-Klassiker Silent Hill. Zahlreiche externe Entwicklerstudios sollen an mehreren Silent Hill-Titeln arbeiten. Eines dieser Projekte soll Anfang des Jahres in die Hände eines prominenten japanischen Entwicklerstudios gewandert sein. Dabei soll es sich laut Gerüchten um Kojima Productions handeln, finanziert werden soll das Projekt von Sony. Vermutlich könnte es sich dabei also um einen PS5-exklusiven Titel handeln.

Schon Anfang des Jahres kamen Gerüchte auf, dass zwei Silent Hill-Teile in der Mache sein sollen. Neben Kojima Productions könnte sich Bloober Team einem der Silent Hill-Teile zugewandt haben. Mitte des Jahres kündigten Konami und Bloober Team nämlich an, dass die beiden eine Partnerschaft eingegangen sind. Wir dürfen also gespannt sein, welche beiden Titel da auf uns zukommen.

Wann können wir mit den Ankündigungen zu den neuen Spielen rechnen? Für 2021 sind alle großen Events bereits gelaufen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer würde für die diesjährigen The Game Awards 2021 bestehen, doch vermutlich können wir frühstens in 2022 mit den Ankündigungen von Konamis Projekten rechnen.

