Für PS5 + Xbox: Auf diese 11 Action-Adventures könnt ihr euch 2024 freuen

Im Gegensatz zu beispielsweise Shootern oder Rennspielen sind die Grenzen dessen, was ein Action-Adventure ausmacht, eher lose gezogen. Manche Vertreter setzen auf eine offene Welt, andere sind streng linear, in einigen könnt ihr sogar Schusswaffen nutzen oder Autos fahren. Seit ein paar Jahren sind auch Rollenspiel-Elemente weit verbreitet.

Die Bandbreite des Genres ist daher ziemlich groß und viele unterschiedliche Spieler*innen-Typen werden gleichzeitg angesprochen. 2023 hatte mit Titeln wie dem Resident Evil 4 Remake, Star Wars Jedi: Survivor, Zelda: Tears of the Kingdom oder Marvel's Spider-Man 2 ein paar echte Highlights im Angebot und 2024 geht es ähnlich hochkarätig weiter. Wir stellen euch 11 Action-Adventures vor, auf die ihr euch schon jetzt freuen könnt.

Star Wars Outlaws

10:38 Star Wars Outlaws - Erstes Gameplay aus dem neuen Open World-Game

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Massive Entertainment

Massive Entertainment Release: 2024

Spätestens seit der Gameplay-Präsentation im Juni dürfte Star Wars Outlaws ganz oben auf der Wunschliste viele Spieler*innen stehen. Ein Star Wars-Spiel mit offener Welt, das eine ganz eigene Geschichte erzählt und zwischen Episode 5 und Episode 6 angesiedelt ist, klingt aber auch fast zu schön, um tatsächlich wahr zu sein. Das bisher gezeigte Material sieht zudem wirklich fantastisch aus.

Die Entwickler*innen scheinen die spezielle Atmosphäre des beliebten Sci-Fi-Universums gut einzufangen und Gaunerin Kay Vess, die die Hauptrolle spielen wird, wirkt wie eine spannende Figur. Bisher ist nur bekannt, dass das Spiel 2024 erscheinen soll.

The Plucky Squire

1:09 The Plucky Squire ist der größte Geheimtipp vom PS5-Showcase: Verpasst ihn bloß nicht

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Entwickler: All Possible Futures

All Possible Futures Release: 2024

Was tut man, wenn man als Märchen-Bösewicht immer wieder vom Helden besiegt wird? Na klar, man schreibt einfach das Buch um! Das ist zumindest der Plan von Zauberer Grummweil im niedlichen Action-Adventure The Plucky Squire, das 2024 für alle aktuellen Konsolen und den PC erscheinen soll. Auch hier gibt es noch keinen festen Termin.

Ihr spielt Tüpfel, einen verstoßenen Helden, und versucht, die Geschichte doch noch zu einem Happy End zu führen. Der Clou dabei: Tüpfel kann zwischen 2D- und 3D-Welten hin- und herspringen. Beide Dimensionen stellen euch natürlich vor unterschiedliche Herausforderungen wie Rätsel, Kämpfe und Hüpfpassagen. Die Märchen-Ästhetik von Plucky Squire ist einzigartig und die Dimensions-Mechanik ermöglicht viele spannende Gameplay-Twists.

Banishers: Ghosts of New Eden

6:58 Banishers - Erstes ausführliches Gameplay zum neuen Geisterjäger-RPG der Life is Strange-Macher

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: DON'T NOD

DON'T NOD Release: 13. Februar 2024

Banishers: Ghosts of New Eden fliegt seit seiner Ankündigung Ende 2022 ein wenig unter dem Radar. Dabei sieht das Geisterjäger-Abenteuer der Life is Strange- und Vampyr-Macher*innen DON'T NOD eigentlich richtig spannend aus. Der Titel ist in einer alternativen Version des Jahres 1695 angesiedelt und lässt euch einen Teil der USA erkunden, in dem Werwölfe, Monster und eben auch Geister ihr Unwesen treiben.

Antea Duarte und Red mac Raith sind in dieser Welt nicht nur ein Paar, sondern auch gemeinsam als Geisterjäger-Duo unterwegs. Als Antea bei einem Einsatz allerdings stirbt und selbst zum Geist wird, wird die Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Neben Kämpfen mit irdischen und magischen Waffen will der Titel auch weitreichende Entscheidungen und eine emotionale Geschichte bieten.

Senua's Saga: Hellblade 2

6:08 Hellblade 2 - Trailer zeigt zum ersten Mal richtige Gameplay-Szenen - Trailer zeigt zum ersten Mal richtige Gameplay-Szenen

Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Entwickler: Ninja Theory

Ninja Theory Release: 2024

Während der erste Teil 2017 zuerst auf PS4 und PC erschien und die Xbox-Fassung ein halbes Jahr später nachgereicht wurde, kommt Teil zwei, Senua's Saga: Hellblade 2, exklusiv auf die Xbox Series X/S und den PC. Die Erwartungen an den Nachfolger des Überraschungshits sind in den vergangenen Monaten mit jedem neuen Trailer und Screenshot kontinuierlich gestiegen.

Die Entwickler*innen von Ninja Theory nutzen nämlich die Unreal Engine 5 und produzieren so erstaunlich echt aussehende Ergebnisse. Speziell die Gesichtsanimationen und die Umgebungen sind faszinierend realistisch, die tollen Licht- und Schatten-Effekte tun hier ihr Übriges. Welche Gameplay-Neuerungen euch erwarten, ist bisher nicht wirklich bekannt. Auch der finale Releasetermin steht noch nicht fest.

Noch mehr Xbox-exklusive Highlights, die 2024 erscheinen, findet ihr in diesem Artikel:

Silent Hill 2 Remake

3:10 Silent Hill 2-Remake - Erster Trailer zeigt die Neuauflage des Horrorklassikers - Erster Trailer zeigt die Neuauflage des Horrorklassikers

Plattformen: PS5, PC

PS5, PC Entwickler: Bloober Team

Bloober Team Release: 2024

Silent Hill 2 ist für viele bis heute ein absoluter Horror-Klassiker. Das Original wusste 2001 mit einer einzigartigen, melancholischen Gruselatmosphäre zu begeistern. Das für 2024 geplante Remake soll diese natürlich gekonnt einfangen und im besten Fall ein ähnlicher Erfolg wie das Remake zu Resident Evil 4 werden. Bloober Team, das Studio hinter der Neuauflage, haben durch die Layers of Fear-Spiele Erfahrung im Horror-Genre.

Es sind aber auch Entwickler*innen des Originals am Projekt beteiligt. Unter anderen kehren so Concept Artist Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka für das Remake zurück. Der Release 2024 ist noch nicht offiziell bestätigt, vieles deutet aber darauf hin, dass es im kommenden Jahr so weit sein dürfte.

Black Myth: Wukong

8:22 Black Myth: Wukong - 8 Minuten neue Gameplay-Szenen machen Lust auf den Grafik-Hit - 8 Minuten neue Gameplay-Szenen machen Lust auf den Grafik-Hit

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Game Science

Game Science Release: 2024

Die Grenzen zwischen Action-Adventures und Action-RPGs sind mitunter fließend. Egal, in welche Richtung Black Myth: Wukong am Ende stärker tendiert, es ist definitiv eines der am meisten erwarteten Spiele im kommenden Jahr. Seit 2020 beeindrucken die chinesischen Entwickler*innen von Game Science mit jedem Spielausschnitt aus dem Unreal Engine 5-Abenteuer aufs Neue.

Die Geschichte nimmt sich den chinesischen Roman' Die Reise nach Westen' als Vorbild. Ihr spielt dabei den Affenkönig Sun Wukong, der sich mit dem Jadekaiser und den Heerschaaren des Himmels anlegt. Wie nah die Handlung dabei an der Vorlage orientiert ist, ist aktuell nicht bekannt. Ihr könnt euch aber auf jeden Fall auf actionreiche Kämpfe, kreativ gestaltete Bossgegner und atemberaubend hübsche Umgebungen einstellen.

Suicide Squad: Kill the Justice League

6:06 Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt Koop-Gameplay in neuem Trailer

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Rocksteady Studios

Rocksteady Studios Release: 2. Februar 2024

Mit Suicide Squad: Kill the Justice League wollte Rocksteady nach der famosen Batman: Arkham-Reihe eigentlich schon 2022 ins DC-Universum zurückkehren. Der Titel wurde allerdings zuerst auf 2023 verlegt, nur um dann nach einem stark kritisierten Gameplay-Reveal noch ein weiteres Jahr Entwicklungszeit dranzuhängen.

Seit April gibt es keine neuen Informationen zu dem Superschurken-Abenteuer, das am 2. Februar erscheinen soll. Speziell nach dem Flop-Release von Gotham Knights lastet ordentlich Druck auf dem Projekt. Ob Rocksteady an die mittlerweile acht und mehr Jahre alten Erfolge anknüpfen kann, wird sich dementsprechend erst noch zeigen müssen.

Assassin's Creed: Codename Red

0:28 Assassin's Creed Red - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Ubisoft Quebec

Ubisoft Quebec Release: 2024

Nachdem Assassin's Creed Mirage in diesem Jahr noch für die alte Konsolengeneration erschienen ist, steht 2024 der erste 'echte' Current-Gen-Ableger auf dem Programm. Mit Assassin's Creed: Codename Red erfüllt Ubisoft außerdem vielen Spieler*innen einen lange gehegten Traum und verfrachtet die Attentäter-Reihe endlich ins feudale Japan.

Wie gut ein Open-World-Spiel mit Stealth und Klettereinlagen in diesem Setting funktionieren kann, stellte Ghost of Tsushima schon 2020 unter Beweis. Codename Red soll darüber hinaus Gerüchten zufolge gleich zwei spielbare Charaktere bieten und euch entweder als Samurai oder als weibliche Shinobi in den Kampf ziehen lassen. Voraussichtlich im Herbst oder Winter 2024 soll der Japan-Ableger dann erscheinen.

Death Stranding 2

4:06 Death Stranding 2 endlich enthüllt und der Trailer ist mal wieder sehr mysteriös

Plattformen: PS5

PS5 Entwickler: Kojima Productions

Kojima Productions Release: 2024-25

Das erste Death Stranding hat 2019 die Geister geschieden. Während einige in dem Spiel einen Geniestreich von Kult-Entwickler Hideo Kojima erkannten, war es für andere schwer verständlich, was an dem Sci-Fi-Postboten-Simulator so besonders sein soll. Zumindest auf die gelungene Optik der rauen Spielwelt und die cineastische Präsentation konnten sich immerhin die allermeisten einigen.

Letztere Punkte scheint auch der vermutlich 2024 erscheinende Nachfolger Death Stranding 2 wieder voll und ganz zu erfüllen. Wohin die Reise beim Gameplay geht, ist dagegen noch völlig offen. Mit Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker sind drei wichtige Darsteller*innen aus Teil eins wieder an Bord. Der bisher einzige Trailer deutet an, dass die von Léa Seydoux gespielte Fragile eine noch zentralere Rolle einnehmen könnte.

Für spannende PS5-Exclusives, die 2024 erscheinen, haben wir ebenfalls eine Liste für euch:

Zum Artikel Die 7 spannendsten PS5-Exclusives, die euch 2024 erwarten von Jonas Herrmann

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

2:02 Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Der erste Trailer zum Remake

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Entwickler: Konami

Konami Release: 2024-25

Wenn es um Geniestreiche aus dem Hause Kojima geht, muss Metal Gear Solid 3: Snake Eater erwähnt werden. Der Action-Hit von 2004 bekommt demnächst ein umfangreiches Remake. Hideo Kojima ist an dem zwar nicht beteiligt, Fans dürften aber trotzdem hoffen, dass es ein paar seiner Ideen auch in die Neuauflage schaffen.

Nachdem es über Monate immer wieder Gerüchte gegeben hatte, ließ Konami im Mai die Schlange aus dem Sack und stellte Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mit einem kurzen Teaser-Trailer vor. Der verrät zwar nur wenige Informationen, sieht dafür aber richtig schick aus. Ob es für einen Release 2024 reicht, kann im Augenblick nicht verlässlich gesagt werden. Wenn es aber jemand schafft, sich unbemerkt anzuschleichen, dann ist es der Big Boss.

Indiana Jones

8:56 Bethesdas Indiana Jones - Warum die Wolfenstein-Macher die perfekten Entwickler dafür sind - Warum die Wolfenstein-Macher die perfekten Entwickler dafür sind

Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Entwickler: MachineGames

MachineGames Release: 2024-25

Noch bescheidener ist die Informationslage beim Anfang 2021 angekündigten Indiana Jones-Spiel, das zurzeit bei den Wolfenstein-Entwickler*innen von MachineGames entsteht. Der Release von Wolfenstein: Youngblood liegt mittlerweile auch schon über vier Jahre zurück. Ausreichend Zeit also, um ein spaßiges Action-Adventure mit dem coolsten Peitschenschwinger überhaupt zu entwickeln.

Publisher Bethesda hat in diesem Jahr mit Redfall, Hi-Fi-Rush und Starfield gleich drei Spiele auf den Markt gebracht. Für 2024 ist dagegen noch nichts angekündigt. Gut möglich also, dass wir schon bald neue Infos zum Indy-Spiel bekommen.

Auf welches Action-Adventure freut ihr euch 2024 am meisten? Welcher Titel hat euch 2023 begeistern können? Lasst uns gerne einen Kommentar dazu da!