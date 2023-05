Metal Gear Solid 3: Snake Eater-Remake ist offiziell und kommt für PS5

Snake kehrt in einem Metal Gear Solid 3-Remake zurück.

Eine Überraschung war es nicht mehr wirklich: Sony hat auf dem PlayStation Showcase ein Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater angekündigt.

Zu sehen gab es bis auf einen knapp zweiminütigen Render-Trailer, in dem diverse Tiere in einem Dschungel zu sehen sind, nicht viel. Ein Release-Datum fehlte ebenso wie genauere Infos zu den Überarbeitungen des Spiels. Wir können uns aber offenbar auf umfangreiche Optik-Verbesserungen einstelllen. Bestätigt ist bislang, dass das Remake für die PS5 kommt.

Gerüchte um eine Neuauflage des dritten Metal Gear-Hauptteils gab es schon länger. Im letzten Jahr hatte unter anderem ein verdächtiger Trailer die Spekulationen um eine Rückkehr des Dschungel-Ausflugs von Big Boss angeheizt. Nun also die offizielle Bestätigung auf dem PlayStation Showcase.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

2:02 Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Der erste Trailer zum Remake

Metal Gear Solid 3: Ein Action-Adventure-Klassiker

Worum geht es? Der Titel spielt in den Zeiten des Kalten Krieges, im Jahre 1960. In der Rolle von Big Boss schleicht ihr euch durch den Dschungel und benutzt unzählige Gadgets, um unentdeckt zu bleiben. Da man auch im realen Leben ohne Nahrung nicht lange überlebt, müsst ihr auch im Spiel etwas zu Essen finden, wobei ihr auch nicht vor kleinen Kriechtieren und Schlangen zurückschreckt, woher auch der Name "Snake Eater" rührt.

Snake greift dabei auf Guerilla-Taktiken zurück und führt einen Ein-Mann-Krieg gegen die russische Übermacht und versucht, einen Top-Wissenschaftler zu retten, bevor seine Informationen in die falschen Hände geraten.

Master Collection kommt: Die Remake-Ankündigung war übrigens nicht die einzig relevante Metal Gear Solid-Neuigkeit auf dem PlayStation Showcase. Im Herbst wird es eine Master Collection geben, die die ersten drei Teile enthält – vermutlich als Remastered-Varianten.

Freut ihr euch über die Ankündigung des Remakes? Habt ihr das Original gespielt und welche Verbesserungen erhofft ihr euch in der Neuauflage?