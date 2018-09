Metal Gear Solid gilt als einer der Urväter des Stealth-Genres und gehört zu den bedeutendsten Spielen der PS1-Ära. In diesem Jahr feiert das Spiel seinen 20. Geburtstag, und das hat offensichtlich einen Fan zu einem ganz besonderen Filmchen animiert.

Erasmus Brondau ist ein Game Artist, der unter anderem an Spielen wie Warface und Ryse: Son of Rome mitgearbeitet hat, dementsprechend also Know-How bei der Erstellung von Render-Sequenzen mitbringt.

Moderner Look dank Unreal Engine 4 und 4K

Und so hat er in liebevoller Kleinarbeit das Intro von Metal Gear Solid nachgebaut - in einem modernen Look und mithilfe der Unreal Engine 4, aufbereitet in knackigem 4K.

Bei Metal Gear-Fans dürfte die hervorragend gemachte Sequenz für wohlige Nostalgieschauer sorgen. Ihr könnt euch das komplette Video unter dieser News anschauen.

Wie findet ihr das Video?