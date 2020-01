Metro Redux - Deutlicher Hinweis auf Switch-Release

Die Mini-Collection Metro Redux könnte offenbar auch für Nintendo Switch erscheinen. Darauf gibt es jetzt zumindest einen deutlichen Hinweis. Denn in der Internetdatenbank der PEGI ist nun ein entsprechender Eintrag der Portierung aufgetaucht.

Die PEGI (kurz für Pan European Game Information) ist ein europaweites Alterseinstufungssystem, welches von der Interaktiven Softwareföderation verwaltet wird. Einträge in der Datenbank sind meist ein untrügliches Anzeichen für einen Release.

Infos zum Release? Auch ein Datum für die Switch-Version wird dort bereits genannt. Da es sich dabei allerdings um den 31. Dezember 2019 handelt - der ja bereits vorbei ist - gehen wir davon aus, dass es sich dabei lediglich um einen Platzhalter handelt.

Das ist Metro Redux

Metro Redux besteht aus den beiden Spielen Metro 2033 sowie Metro Last Light und erschien ursprünglich bereits im Jahr 2014 für PS4, Xbox One und PC. Das Endzeitszenario beider Titel basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Dmitri Glukhovski und lässt euch in die Rolle des jungen Artjom schlüpfen, der sich in der namensgebenden russischen Metro mit diversen Separatistengruppen und Mutanten herumschlagen muss.

Alles weitere zur Mini-Collection und den darin enthaltenen Verbesserungen lest ihr in unserem Test zu Metro Redux.

