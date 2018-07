Metro: Exodus - Story-Skript ist doppelt so lang wie beide Vorgänger zusammen

In Metro: Exodus können wir uns auf haufenweise Dialogzeilen einstellen. Das Skript soll doppelt so umfassend ausfallen wie bei den Vorgänger Metro 2033 und Last Light sowie ihren DLCs zusammengenommen, wie Executive Producer John Bloch gegenüber PCGamesN verraten hat. Das passt natürlich zum neuen Open-World-Ansatz der Reihe.

Bloch zufolge seien Storytelling und gut geschriebene Charaktere trotz der offenen Welt immer noch eine Kerndisziplin der Metro-Spiele. Die Erzählung kehre aber nicht nur zurück, sondern erreiche gleich ein neues Level.

Neben bekannten Figuren wie Anna und Miller werden weitere NPCs auf unserer mobilen Basis - einem gepanzerten Zug - anzutreffen sein. Und wir werden zahlreiche Gelegenheiten haben, sie ausführlich kennenzulernen.

Metro: Exodus - Screenshots ansehen

Figuren, die man nicht so schnell vergisst

Held Artyom soll nicht nur den meisten Dialogzeilen der Reihe lauschen dürfen, sondern auch mehr NPCs als je zuvor in Metro treffen. Trotzdem sollen uns die neuen Figuren ans Herz wachsen und so in unserer Basis irgendwann eine familiäre Atmosphäre entstehen lassen.

Das komplette Interview könnt ihr euch im Video unter der News anschauen. Neben dem Storytelling (etwa ab 04:25) geht es auch darum, wie Exodus das Metro-Gefühl in eine Open World übertragen will. Unsere Einschätzung zum neuen Metro-Teil findet ihr in unserer Preview.

Metro: Exodus erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One.