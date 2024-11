Nur 2,99 Euro auf Steam: Schnappt euch gefeierten Endzeit-Shooter mit 90er Wertung - aber ihr habt nur noch wenige Tage Zeit!

Metro: Exodus ist aktuell bei Steam im unschlagbaren Angebot.

Wenn ihr für die kalten, trostlosen Wintertage noch nach einem atmosphärisch passenden Shooter sucht, dann werdet ihr aktuell auf Steam fündig. Das gefeierte Endzeit-Spiel Metro: Exodus bekommt ihr auf Valves Plattform gerade nämlich für unter drei Euro. Wir stellen euch den Titel von 4A Games und Deep Silver genauer vor.

Das ist das aktuelle Angebot auf Steam:

Spiel: Metro: Exodus

Plattform: PC via Steam

PC via Steam Preis im Sale: 2,99 Euro (regulärer Preis: 29,99 Euro)

2,99 Euro (regulärer Preis: 29,99 Euro) Angebot gültig bis zum: 14. November 2024

So spielt sich Metro: Exodus

Wie gut Metro: Exodus ist, erklären wir euch übrigens auch anschaulich in unserem Videofazit zum Shooter:

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter - Test-Video zum Ego-Shooter

Genre: Shooter

Shooter Score auf Metacritic: 82

82 GamePro-Testwertung: 90

Metro: Exodus ist die Fortsetzung von Metro 2033 und Metro: Last Light und versetzt euch ins Jahr 2036. Ihr schlüpft erneut in die Rolle von Artyom, der diesmal den Metro-Untergrund verlassen muss und eine Reise durch das postapokalyptische Russland antritt.

Als Fortbewegungsmittel und Basis dient euch die von Überlebenden umgebaute Dampflok Aurora. Dabei bewegt ihr euch durch mehrere große Areale, die es zu erkunden gilt.

Unserem ausführlichen Test zum Shooter findet ihr hier:

Pro/Contra: Metro Exodus punktet mit einer über 20 Stunden langen Singleplayer-Kampagne, die euch durch riesige Gebiete schickt – und die strotzen nur so vor Details. Atmosphärisch und grafisch erwartet euch hier ein echtes Endzeit-Brett mit abwechslungsreichem Shooter-Gameplay, bei dem ihr zwischen Stealth und Ballern variieren könnt.

Wirklich zu bemängeln sind lediglich die teils wirre KI und der stumme Hauptcharakter Artjom. Davon ab bekommt ihr hier einen richtig guten Shooter spendiert!

Auch für Konsole: Metro: Exodus ist außerdem für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Dort bekommt ihr das Spiel derzeit aber nur zum normalen Preis von rund 30 Euro.

Und an dieser Stelle seid wie immer ihr an der Reihe: Welche Empfehlungen neben Metro: Exodus habt ihr außerdem auf Lager? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns sehr auf eure Antworten!