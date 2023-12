Metroid Dread für 24,99€: So günstig gab es den Exklusivhit für Nintendo Switch noch nie!

Perfektes Weihnachtsgeschenk für Switch-Besitzer*innen: Metroid Dread gibt's gerade für nur 24,99€

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt den exklusiv für Nintendo Switch erschienenen Action-Platformer Metroid Dread für nur 24,99€ (UVP: 59,99€) im Angebot sichern. Laut Vergleichsplattformen gab es das Spiel noch nie zuvor so günstig. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt, der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Wenn ihr jetzt gleich bestellt, wird noch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert. Falls ihr generell noch auf der Suche nach Geschenkideen seid, lohnt es sich übrigens, den Last Minute Angeboten bei Amazon einen Blick zu gönnen. Hier findet ihr nämlich noch tausende weitere Deals, die rechtzeitig lieferbar sind:

Was ist Metroid Dread?

0:30 Metroid Dread - Trailer zum Switch-exklusiven Spiel

Traditionelles Metroid: Metroid Dread orientiert sich an den frühen Teilen der Reihe, die mit den sogenannten Metroidvanias ihr eigenes Genre mitbegründet hat. Sowohl bei der Story als auch beim Gameplay schließt der Action-Platformer direkt an Metroid Fusion aus 2002 und nicht an die jüngeren Metroid Prime-Spiele an. Trotz zeitgemäßer 3D-Grafik bekommt ihr dementsprechend wieder zweidimensionale Level mit verschachtelter Struktur.

Neue Fähigkeiten: Ihr spielt erneut die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die all ihre alten Fähigkeiten noch beherrscht, aber auch eine Menge neuer Tricks gelernt hat, die ihr nach und nach freischaltet. So kann sie jetzt beispielsweise Gegner einfrieren, sich mit einem Greifhaken zu höheren Plattformen hochziehen oder sich sogar über kurze Strecken teleportieren. Metroidvania-typisch eröffnen die neu hinzugewonnenen Fähigkeiten immer wieder zusätzliche Wege im Level.

Gefährliche Roboter: Samsus hat diesmal den Auftrag bekommen, auf dem entlegenen Planeten ZDR nach dem Rechten zu sehen und den Ursprung einer mysteriösen Nachricht aufzuspüren. Dabei findet sie schnell heraus, dass die dort stationierten Forschungsroboter ein Eigenleben entwickelt haben und ihr nicht freundlich gesonnen sind. Es warten aber auch noch viele weitere Gefahren auf sie.

