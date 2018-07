Mit Metroid Prime 4 hat Nintendo auf der E3 2017 einen neuen Hauptableger der Prime-Reihe angekündigt, von dem wir auf der diesjährigen E3 aber nichts Neues erfahren haben.

Bis auf den Schriftzug hat Nintendo bis dato weder Screenshots und Trailer noch Infos zu Gameplay und Release veröffentlicht. Immerhin versichert uns Nintendo jetzt, dass die Entwicklung von Metroid Prime 4 keine Probleme mache und gut voranschreite.

In einem Interview mit Game Informer äußert sich Reggie Fils-Aimé, Präsident von Nintendo of America, nämlich zum Entwicklungsstand von Metroid Prime 4 und erklärt, warum Nintendo den Titel so früh angekündigt hat.

"Also kündigten wir (Metroid Prime 4) an. In diesem Jahr erscheinen so viele Spiele von jetzt an bis zur ersten Jahreshälfte 2019. Also wollen wir uns auf diese Spiele konzentrieren. Aber ich versichere euch, dass sich Metroid Prime 4 noch in der Entwicklung befindet und das Spiel gut voranschreitet."