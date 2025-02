Metroid Prime 4 Beyond - Release, Trailer, Gameplay: Alle Infos zum neuen Samus-Abenteuer

Kopfgeldjägerin Samus Aran ist auch in Metroid Prime 4 die spielbare Hauptfigur.

Metroid Prime 4: Beyond hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Erstmals im Jahr 2017 angekündigt, verlief die Entwicklung des Action-Adventures danach extrem holprig. Nachdem das Spiel zwischendurch komplett neu aufgesetzt und an die Retro Studios abgegeben wurde, nähert es sich nun langsam aber sicher der Fertigstellung.

In unserem Artikel erfahrt ihr alles Wichtige zu Metroid Prime 4, unten könnt ihr direkt zu den einzelnen Abschnitten springen:

Release: Wann kommt Metroid Prime 4 raus?

Nachdem lange unklar war, wann wir mit einem Release von Metroid Prime 4 rechnen können, wurde im Sommer 2024 endlich ein grober Zeitraum verraten. Demnach erscheint der Titel irgendwann im Jahr 2025. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen, an dessen Ende das Erscheinungsjahr zu sehen ist:

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Autoplay

Plattformen: Für welche Konsolen erscheint Metroid Prime 4?

Nintendo Switch (bestätigt)

(bestätigt) Nintendo Switch 2 (Gerücht)

Seit der Ankündigung von Metroid Prime 4 ist bereits klar, dass der Titel in jedem Fall für die Nintendo Switch erscheinen wird. 2025 kommt zudem die Nintendo Switch 2 auf den Markt. Deshalb wird spekuliert, dass MP4 auch direkt für das neue System veröffentlicht werden könnte und somit als Cross-Gen-Titel erscheint – möglicherweise sogar zum Launch der Konsole.

Ungewöhnlich wäre das nicht. Auch zum Start der Switch hatte es mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen Titel gegeben, der zeitgleich auch noch für die ältere Konsole Wii U erschien.

Story: Worum geht es in Metroid Prime 4?

Konkrete Details zur Geschichte von Metroid Prime 4 gibt es bislang nicht. Auf der offiziellen Produktseite heißt es lediglich:

"Samus Aran, die größte Kopfgeldjägerin der Galaxie, wird in Metroid Prime 4: Beyond [...] zu einer neuen Mission aufbrechen."

Auch wenn es noch keine wirklichen Infos gibt, stehen zwei Dinge bereits fest:

Die spielbare Hauptfigur ist erneut die Kopfgeldjägerin Samus Aran in ihrem markanten Kampfanzug. Einer der Antagonisten des Spiels – möglicherweise sogar der wichtigste – wird Sylux sein. Der ist ebenfalls ein Kopfgeldjäger und machte Samus schon im Nintendo DS-Spiel Metroid Prime Hunters das Leben schwer. Im oben verlinkten Trailer ist Sylux bereits kurz zu sehen.

Spekulationen und Fan-Theorien zur Story gibt es dagegen zur Genüge. In diesem Reddit-Thread mutmaßt ein User beispielsweise, dass Sylux ein Mensch und früherer Verbündeter von Samus sein könnte. Außerdem wird spekuliert, dass die Wesen, die er bei sich hat, sogenannte Mochtroids sein könnten. Mochtroids sind das Ergebnis von misslungenen Klonversuchen der titelgebenden Metroids, einer hochgefährlichen parasitären Lebensform.

Sylux und die (vermeintlichen) Mochtroids.

Gameplay: Wie spielt sich Metroid Prime 4?

Der während des Summer Game Festes 2024 veröffentlichte Gameplay-Trailer hat bereits Aufschlüsse darüber gegeben, was uns spielerisch erwarten wird.

Wie in den ersten drei Metroid Prime-Teilen steuert ihr Samus Aran aus der Ego-Perspektive, durch teils offen gehaltene, teils auch sehr verwinkelte Areale, bekämpft Gegner und löst kleinere Rätsel. Um die Aufgaben im Spiel zu meistern, greift ihr auf Samus' Fähigkeiten zurück, die ihr teilweise im Laufe des Spiels erst einmal freischalten müsst.

Im Gameplay-Trailer sind bereits folgende Fähigkeiten zu sehen:

Power Beam (die Standard-Kanone von Samus, die an ihrem Arm befestigt ist)

(die Standard-Kanone von Samus, die an ihrem Arm befestigt ist) Missile Launcher (verschießt Raketen, die mehr Schaden anrichten)

(verschießt Raketen, die mehr Schaden anrichten) Morph Ball (Samus kann sich zu einer Kugel zusammenrollen, um durch schmale Passagen zu gelangen)

(Samus kann sich zu einer Kugel zusammenrollen, um durch schmale Passagen zu gelangen) Scan Visor (damit lassen sich wichtige Punkte in der Umgebung scannen und/oder hervorheben)

Im Trailer ist zudem bereits zu erkennen, dass sich wohl bis zu drei zusätzliche Waffensysteme auf das D-Pad legen lassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es im fertigen Spiel bislang in der Serie noch nicht benutzte Fähigkeiten und Waffen geben wird. Konkrete Informationen dazu gibt es aber nicht.

Wenn ihr euch schon mal für Metroid Prime 4 warm spielen und die Gameplay-Mechaniken verinnerlichen wollt, können wir euch die Remaster-Version des ersten Teils empfehlen:

Und was ist mit Multiplayer?

Grundsätzlich sind die Metroid Prime-Teile reine Solospiele, Koop-Modi gibt es beispielsweise nicht. Metroid Prime 2: Echoes (Gamecube, Wii) hatte allerdings einen PvP-Multiplayer, in dem bis zu vier Personen gegeneinander antreten konnten. Ob auch Metroid Prime 4 einen Multiplayer-Modus haben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Ausgeschlossen werden kann es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.