Nintendo blättert bis zu 10.000 Pfund für Werbung hin, laut der ein heiß ersehntes Spiel bereits erschienen ist - aber das stimmt gar nicht

Nintendo hat offenbar eine Werbung plakatieren lassen, bei der irgendetwas durcheinandergeraten sein muss. Anders lässt sich nicht erklären, dass dort Metroid Prime 4: Beyond beworben wird, aber mit dem Hinweis, das Spiel sei jetzt erhältlich. Als wir das letzte Mal nachgeschaut haben, war der heiß ersehnte Titel nämlich noch nicht erschienen.

Metroid Prime 4 ist jetzt draußen: Nintendo-Werbung sorgt für massive Verwirrung bei Fans

Metroid Prime 4 wurde vor einer kleinen Ewigkeit angekündigt und hat seither gefühlt noch länger auf sich warten lassen. Jetzt scheint es so, als könnte es jeden Tag veröffentlicht werden, aber es gibt leider immer noch kein offizielles Release-Datum. Das sieht dieses Werbe-Plakat in einer U-Bahnstation allerdings ganz anders.

Wie dem Reddit-User orchestar aufgefallen ist, hängt in der Londoner U-Bahnstation Oxford Circus eine ganze Wand voll mit Nintendo Switch 2-Werbung. Neben dem neuen Donkey Kong-Spiel wird dort unter anderem eben auch Metroid Prime 4 beworben. Allerdings mit dem dicken, fetten Hinweis "OUT NOW", was natürlich überhaupt nicht stimmt.

Bei InsiderGaming hat man sich sogar die Mühe gemacht und nachgesehen, was es kostet, an so prominenter Stelle ein Plakat aufhängen zu lassen. Offenbar fallen dafür zwischen 2.000 und 10.000 britische Pfund an, was umgerechnet maximal wohl 11.714 Euro entsprechen würde.

Um den Unkenrufen zuvorzukommen, wurde das Plakat aus diversen unterschiedlichen Perspektiven abgelichtet. Ganz verstummt sind die kritischen Stimmen, es handele sich dabei nur um einen Fake, aber nicht. Letztlich ist wohl sogar eine Person extra zur Haltestelle gefahren, um sich selbst davon zu überzeugen. Und ja, es stimmt (laut diesem User zumindest).

Wie kann das passiert sein?

Es gibt verschiedene Theorien: Womöglich sollte an der Stelle eigentlich ein "Coming Soon" oder ähnliches angebracht werden, das dann zum entsprechenden Zeitpunkt einfach abgezogen wird. Es könnte schlicht vergessen worden sein, die richtige Folie anzubringen.

Deutlich realistischer klingt allerdings, dass ein Designer für alle Plakate dasselbe Template genutzt und einfach vergessen hat, die Ebene bei diesem Bild zu deaktivieren beziehungsweise unsichtbar zu machen.

Dafür würde zum Beispiel sprechen, dass das Mario Kart World-Plakat genau dieselbe Schrift an derselben Stelle hat und es so aussieht, als würde sich unter dem "Out Now" ein anderes Schild (mit der Aufschrift "2025"?) befinden.

Die Fans rätseln jetzt natürlich aber auch, ob dieses ominöse Plakat vielleicht auf einen Shadowdrop von Metroid Prime 4: Beyond hindeuten könnte. Was wir bei so einem großen Nintendo-Titel allerdings für äußerst unwahrscheinlich halten, um ehrlich zu sein. Unserer Meinung nach wird der Release-Termin im Voraus enthüllt und es gibt noch eine Nintendo Direct zu dem Spiel oder etwas Ähnliches.

Was denkt ihr: Wie könnte es dazu gekommen sein, dass auf dem Plakat behauptet wird, Metroid Prime 4 wäre schon draußen?