Der Spiele-Editor Dreams für die PS4 befindet sich zwar aktuell erst in der Beta-Phase, aber schon damit sind extrem viele Dinge möglich.

Dinge, die uns hier in der Redaktion immer wieder überraschen, ja sogar so gut sind, dass wir es nicht fassen können.

Youtuber "Bearly Legal" hat den ersten Abschnitt des PS1-Klassikers komplett in Dreams nachgebaut. Das Modell von Snake ist zwar nur "geliehen", andere Assets dafür aber komplett neu erstellt. Im Video könnt ihr euch vom Metal Gear Solid-Remake einen Eindruck verschaffen.

Der 2017 angekündigte nächste große Titel von Sucker Punch lässt bislang noch auf sich warten, wohl auch deswegen dachte sich Dreams-Nutzer thrjoker594! "Dann mach ich es eben selbst" und bastelte einen Teil von Ghost of Tsushima nach.

Das Ergebnis ist derart beeindruckend, dass Sucker Punch auf das Video aufmerksam wurde und es auf ihrem offiziellen Twitter-Account teilte:

Wow, we absolutely love this Ghost of Tsushima tribute by #DreamsPS4 user thrjoker594! (and much love to our friends at @mediamolecule for making this all possible ?) pic.twitter.com/PXIN2VcAbB