Fall Guys-Fan baut sich eigene Minispiele & die sehen echt gut aus

Wer sich an den Minispielen in Fall Guys: Ultimate Knockout schon satt gespielt hat, der kann wohl bald in Dreams sehr ähnliche Hindernisskurse meistern. Der Dreams-Spieler nico_GAmer09 hat in dem Kreativbaukasten-Spiel nämlich seine eigenen Minispiele erstellt. Und die machen einen guten Eindruck (via GameSpot).

Fall Guys-Minispiele in Dreams

Es ist immer wieder verblüffend, was Spieler*innen alles in Dreams erstellen - beispielsweise ein eigenes Halo Infinite. Ein Fall Guys-Fan bastelt hingegen an seinen eigenen Minispielen, die beinahe aus dem originalen Battle Royale-Party-Hit stammen könnten. Ungefähr 10 solcher Dreams-Level will nico_GAmer09 bauen. Aktuell ist davon aber noch nichts zum Spielen freigegeben.

Starke Ähnlichkeit mit Fall Guys: Im ersten Moment sieht das Level "Dizzier Heights", das ihr unten weiter sehen könnt, einem echten Fall Guys-Minispiel zum Verwechseln ähnlich. Die rotierenden Zylinder mit den Löchern und Hindernissen, könnten so 1 zu 1 dem Vorbild entsprungen sein. Das Design und der Sound erinnern ebenfalls stark daran, wie wir mit unseren Bohnen durch die bunten Fall Guys-Minispiele laufen. Natürlich ist es für Fall Guys-Fans trotzdem noch ein Unterschied, aber man sieht, dass sich der Künstler wirklich viel Mühe gegeben hat.

Link zum YouTube-Inhalt

Neue Inhalte für Fall Guys

So erfolgreich Fall Guys auch ist und Künstler wie nico_GAmer09 inspiriert, kommt der Battle Royale-Spaß nicht ganz ohne Kritik aus. Die Community wünscht sich neue Inhalte. Entwickler Mediatonic ist an der Sache aber dran und fügte erst vor wenigen Tagen das neue Minispiel "Sprung-Probe" hinzu. Ein Level-Editor sei aber ein "riesiges Unterfangen", weshalb dieser eher in ferner Zukunft kommen könnte. Davon abgesehen hätte auch GamePro-Redakteur Hannes einen Wunsch. Wie wäre es mit einem Solo-Modus?

Wer jetzt Lust bekommen hat, in Fall Guys: Ultimate Knockout gegen andere anzurennen, der kann das auf Steam und PS4 tun. Alle PS Plus-Mitglieder*innen können sich Fall Guys aktuell auch als Gratis-Spiel im August sichern. Das erfolgreiche Dreams ist dagegen exklusiv auf der PS4 verfügbar und bietet mit seinen Tools und der kreativen Community beinahe endlos viele Inhalte.

Mehr zu Dreams erfahrt ihr in unserem Test:

Wie findet ihr das gezeigte Minispiel in Dreams? Werdet ihr es ausprobieren, sofern ihr Dreams besitzt und der Künstler es freigibt, oder bleibt ihr lieber beim originalen Fall Guys?