PS Plus im August: Zockt unbedingt dieses Spiel, von dem ihr gar nicht wusstet, dass es mit dabei ist

Trip's Voyage ist eines von vielen Spielen in Dreams.

Im August gab es wieder einmal drei neue Spiele für PS Plus Essential. Mit Death’s Door, Dreams und PGA Tour 2K23 sind mehrere Spielegenres vertreten. Somit sollten viele Spieler*innen einen neuen Titel finden, den sie zocken können.

Vor allem hinter Dreams stecken eigentlich eine Vielzahl an weiteren Titeln, die die Community selbst erschaffen hat. Unter diesen Spielen gibt es ein besonders cooles Spiel, von dem ihr vermutlich noch nicht einmal wusstet, dass es Teil von PS Plus ist.

PS Plus im August: Dreams enthält Trip’s Voyage

Um welches Spiel handelt es sich? Das Spiel, was wir euch ans Herz legen wollen, heißt Trip’s Voyage. Dabei handelt es sich um ein 3D-Jump’n’Run, dessen Level glatt aus einem Super Mario-Spiel stammen könnten.

In Trip’s Voyage spielen wir jedoch eine Katze im Matrosen-Outfit namens Trip, die durch unterschiedliche Level hüpft und Glocken sowie Anker sammelt.

Die Bewegungen der Katze erinnern dabei sehr an Mario, denn sie kann beispielsweise einen Wandsprung. Zusätzlich kann die Katze aber durch die Gegend rollen und sich so schneller fortbewegen.

Trip’s Voyage könnt ihr im folgenden Video ansehen:

In Trip’s Voyage gibt es außerdem niedliche NPCs wie einen Geist mit Piratenhut oder einen Waschbären mit Pilotenbrille. Wie in Super Mario können wir durch unterschiedliche Gebiete wie eine Wüstenregion oder eine Schneelandschaft reisen.

Im Spiel sind zudem süße Details versteckt. Im Sand ist zum Beispiel eine Sandburg aufgebaut und an einer Wand sind Malereien mit Botschaften zu entdecken. Es gibt also einiges zu sehen.

Wie lange wird mich das Spiel beschäftigen? Der Titel ist in rund drei bis vier Stunden durchgespielt, je nachdem, wie gut ihr durch die Level kommt. Das letzte Update auf Version 1.1.0 erschien im März 2023 (via indreams.me).

Bislang haben 52.558 Spieler*innen Trip's Voyage gezockt. Dank der Integrierung von Dreams in PS Plus dürfte die Anzahl noch etwas steigen. Neue Spieler*innen, die den Titel für sich entdeckt haben, bewerten ihn als „Wunderbar“, „Cool“ oder auch „Großartig“.

Wollt ihr das Spiel also selbst testen, ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Trip's Voyage ist in Dreams enthalten, das es nun ohne Zusatzkosten für PS Plus Essential-Mitglieder zum Download gibt. Solltet ihr kein Fan von Jump'n'Runs sein, warten immer noch zahlreiche andere Spiele in Dreams auf euch.

Könnte das Spiel etwas für euch sein oder habt ihr bereits andere Titel in Dreams ins Auge gefasst?