Jurassic Park-Fanspiel beschert mir schon im ersten Trailer eine fette Gänsehaut

Jurassic Park ist für mich nicht weniger als der Film meines Lebens. Kein Streifen davor oder danach hat mich so nachhaltig beeindruckt und geprägt wie Steven Spielbergs Meisterwerk aus dem Jahr 1993.

Und diese Faszination ist nach wie vor so stark und tief in mir verankert, dass ich auf alles, was auch nur entfernt etwas mit Jurassic Park zu tun hat, anspringe wie ein ausgehungerter Velociraptor.

Ich will das jetzt spielen!

Und genau deswegen fiel mir auch der Trailer zu Jurassic Park Operations auf, als ich kürzlich durch YouTube surfte. Was aber klingt wie eine offizielle neue Versoftung des Dinostoffs ist in Wirklichkeit ein Fan-Projekt von Creator Krenautican. Der hat besagtes Jurassic Park Operations nämlich im PS4-Spieleeditor Dreams gebaut und einen meiner Meinung nach enorm schicken Trailer zusammengeschnipselt.

Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Meine Meinung dazu: Ich hatte beim Ansehen eine fette Gänsehaut. Das liegt vor allem an der Musik und den Stimmen von John Hammond und Ellie Sattler, aber auch an der unglaublichen Detailverliebtheit, die mir hier an vielen Stellen die Kinnlade nach unten klappen hat lassen. Etliche Szenen und Orte aus dem Film sind sofort wiederzuerkennen, es gibt sogar ein paar Actionszenen aus der Ego-Perspektive und natürlich einen T-Rex mit dem markerschütternden und sofort wiederzuerkennenden Gebrüll, der sich bei mir und vielen anderen sicherlich auf ewig in die Gehörgänge gefressen hat.

Und auch wenn mir noch nicht so wirklich klar ist, was für ein Spiel dieses Jurassic Park Operations genau sein soll, habe ich jetzt schon enorm Lust drauf, das mal auszuprobieren. Und ziehe vor allem den Hut vor Kreanutican, denn all das, was da im Trailer zu sehen ist, hat er mit einem Controller im Dreams-Editor gebaut!

Mir ist allerdings auch klar, dass es bis zu einem "Release" des Spiels noch ziemlich lange dauern kann – oder dass es vielleicht auch nie in spielbarer Form erscheinen wird. Mein Interesse hat Operations allerdings in jedem Fall geweckt.