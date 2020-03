PS4-Power: Fotorealistischer Wald holt alles aus der Konsole raus

Dreams setzt der Kreativität seiner Nutzer ganz offensichtlich keine Grenzen. Das beweist dieser Nutzer ein weiteres Mal: Die Wälder, die er mit dem PS4-Spiel erstellt hat, wirken unglaublich realistisch und sehen schlichtweg beeindruckend aus. Und zwar so sehr, dass sie selbst bei genauerem Hinsehen noch als echter Wald durchgehen würden.

Normalerweise ist es andersherum: Oft wirken Wälder, die aus Videospielen stammen, sofort eindeutig wie künstliche Wälder, die eben auf den ersten Blick erkennbar aus einem Videospiel stammen. Hier sieht die Sache aber anders aus.

Klar, seit vielen Jahren taucht das Wort "Fotorealismus" immer wieder auf, wenn es um Videospielgrafik geht – und ein paar Jahre später wirkt die Bezeichnung dann oft eher lächerlich. Aber hier? Dieser Dreams-Wald sprengt so ziemlich alle Grenzen dessen, was wir dachten, dass es mit Dreams auf der PS4 möglich wäre.

