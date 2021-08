Microsoft Flight Simulator zeigt, wie hübsch Deutschland, Österreich und Schweiz bald werden

Der Microsoft Flight Simulator bekommt schon bald ein großes und kostenloses Update. Das bringt neue Points of Interest, also Sehenswürdigkeiten ins Spiel, die sich dieses Mal in Europa befinden. Genauer gesagt werden mit dem World Update 6 Deutschland, Österreich und die Schweiz verschönert. Das heißt, dass ihr euch nicht nur auf neue, handgemachte Flughäfen freuen dürft, sondern auch auf diverse Sehenswürdigkeiten, die es so endlich ins Spiel schaffen.

Microsoft zeigt im Flight Simulator-Trailer die schönsten Sehenswürdigkeiten Deutschlands

Wer im Microsoft Flight Simulator bisher nach den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands gesucht hat, wurde etwas enttäuscht. Die meisten Städte und Flughäfen sind zwar dank KI und Kartenmaterial einigermaßen erkennbar, aber vieles bleibt eben wenig detailliert. Das ändert sich bald aber zum Glück, wie gestern beim Xbox-Event zur gamescom 2021 gezeigt wurde.

Ähnlich wie bei anderen, bisherigen Updates, die zum Beispiel die USA verschönert haben, bringt das World Update 6 jede Menge Verbesserungen ins Spiel, die Deutschland, Österreich und die Schweiz betreffen. Selbstverständlich bedeutet das, dass wir eine ganze Menge neuer, dann auch originalgetreuer Flughäfen zu Gesicht bekommen: Die Airports Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen kommen zum Beispiel ins Spiel.

Schaut euch hier den beeindruckenden Trailer an:

Insgesamt wurden über 100 hangemachte, berühmte Locations neu erstellt und zusätzliche Städte integriert, die dank neuer Karten-, Höhen- und Satelliten-Daten jetzt auch korrekt und dreidimensional im Spiel dargestellt werden. Dazu zählen zum Beispiel Frankfurt, Wuppertal, Basel, Graz oder Wien. Gleichzeitig gibt es auch neue Entdeckungs-Flüge, weitere Lande-Challenges und vieles mehr.

Am spannendsten dürften allerdings die vielen neuen Sehenswürdigkeiten sein, die wir mit dem World Update 6 dann vom Flugzeug aus erkunden können. Wie zum Beispiel die Hamburger Elbphilharmonie, den Kölner Dom, Helgoland, das Schweriner Schloss, das Stift Melk aka die Abtei Melk in Österreich, die Burg Hohenwerfen oder das Schloss Chillon.

Auch das Matterhorn können wir mit dem Update dann aus nächster Nähe und in nie dagewesener Detailtreue bewundern:

Auch die Bastei im Elbsandsteingebirge der Sächsischen Schweiz erstrahlt im Microsoft Flight Simulator in neuem Glanz:

Wann kommt das Update? Es dauert nicht mehr lange. Eigentlich sollte das World Update 6 schon am 24. August für PC und Xbox Series S/X erscheinen, es wurde dann aber auf den 7. September verschoben. Ihr könnt also schon übernächste Woche loslegen. Das Beste daran: Das Update ist für alle, die den Microsoft Flight Simulator gekauft oder ein Game Pass-Abo haben, komplett kostenlos.

Zusätzlich wurde auch ein neues, futuristisches Flugtaxi angekündigt. Außerdem kommen demnächst auch noch Flug-Rennen ins Spiel, bei denen ihr online gegen eure Freund*innen antreten könnt. Der Microsoft Flight Simulator erhält also tatsächlich eine Art kompetitiven Multiplayer.

Wie gefallen euch die Neuerungen? Welche Sehenswürdigkeiten hattet ihr euch ganz besonders gewünscht, welche Region könnte noch ein Update vertragen?