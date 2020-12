Microsoft Flight Simulator ist auch auf Xbox Series X/S schön

Microsoft hat im Rahmen der Game Awards zum ersten Mal einen Blick auf die Xbox-Version von Microsoft Flight Simulator gezeigt.

Schaut euch hier den Trailer an:

Flight Simulator auch auf der Xbox eine grafische Wucht?

Microsoft ermöglicht mit dem Flight Simulator, dass ihr über die gesamte Welt fliegen könnt. Dabei werden viele Teile der Map durch eine AI erzeugt. Das sorgt auch auf der Xbox Series X für eine wunderschöne Nachbildung der Welt.

Schöne Welt: Auch auf der Xbox könnt ihr so eine wunderschöne Welt erkunden, die komplett auf realen Karten basiert. Zudem könnt ihr Nachbauten realer Flughäfen ansteuern oder sogar die aktuelle Flugkarten reinladen, um so auf echte Flüge zu treffen.

Kleiner Wermutstropfen: Das Material wurde auf der Xbox Series X aufgenommen. Jedoch zeigte es auch schon einige Einschnitte. So war im Trailer eine klare Treppchenbildung zu erkennen. Gerade bei Objekten sah es noch nicht ganz so klar aus, wie viele es erst erhofft haben. Aber es kann sich noch vieles ändern, da das Spiel sich derzeit noch in Entwicklung befindet.

Nicht mehr für Xbox One: Wie Microsoft ebenfalls bestätigt hat, wird Flight Simulator nicht mehr für die Xbox One erscheinen. Wer also durch die Lüfte fliegen möchte, der muss dringend auf eine Xbox Series X/S zurückgreifen.

Wann erscheint das Spiel: Microsoft Flight Simulator soll im Sommer 2021 für Xbox Series X/S erscheinen. Wie immer wird das Spiel auch im Xbox Game Pass enthalten sein sobald es erschienen ist.

Schreckt euch der erste Trailer zur Konsolen-Version ab oder reicht es euch so, wie es jetzt aussieht? Wollt ihr den Flight Simulator in der Form auf der Xbox spielen?