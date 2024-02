Microsoft kauft angeblich haufenweise PS5-Devkits ein - und das könnte es für Xbox bedeuten

Kommen Xbox-Exclusives bald auf PlayStation und Co.? Hinweise gibt es inzwischen einige.

Aktuell läuft die Gerüchteküche rund um Microsofts Xbox-Marke auf Hochtouren. Ausschlaggebend war ein Gerücht von XboxEra, laut dem das Xbox-Exclusive Starfield in Zukunft auch auf PS5 kommen könnte.

Weitere Leaks folgten praktisch auf dem Fuße und sprechen jetzt sogar von geplanten Releases der Gears of War-Reihe, des kommenden Indiana Jones-Spiels und mehr für andere Plattformen.

Da wirkt es natürlich umso auffälliger, dass Microsoft jetzt angeblich Devkits für die PlayStation 5 aufstockt.

Was die PS5 Devkits für Xbox bedeuten könnten

Die Info stammt ebenfalls vom Leak von XboxEra. Dort heißt es:

"Wir wurden außerdem informiert, dass Microsoft zusätzlich in PlayStation 5 Devkits investiert hat, um laufende Entwicklungen zu unterstützen."

Dass Microsoft Entwicklerkits der PlayStation 5 besitzt, ist erst einmal nicht ungewöhnlich. Immerhin werden sie benötigt, um Spiele für die Plattform zu optimieren und Microsoft besitzt bereits mehrere Multiplattform-Titel wie beispielsweise Minecraft.

Interessant sind hier eher die "zusätzlichen" Investitionen. Mit Blick auf die aktuelle Gerüchteküche lässt sich schnell der Schluss ziehen, dass damit die Pläne von Microsoft bestätigt werden, Xbox-Exclusives auch für PlayStation und Co. zu portieren.

Allerdings werden die Ausmaße der Anschaffung aus dem Leak natürlich nicht deutlich. Es ist also durchaus möglich, dass es sich um eine verhältnismäßig kleine Anschaffung handelt, die nur für einzelne Spiele getätigt wird, statt eine übergreifende Strategie zu bestätigen.

Trotzdem scheint der Zeitpunkt zumindest interessant – auch wenn es sich natürlich bislang nur um einen unbestätigten Leak handelt. So oder so solltet ihr die Infos also mit ein wenig Vorsicht genießen.

Mehr Infos zum Thema findet ihr auch hier:

Mehr Klarheit schon nächste Woche

Lange müssen wir uns zumindest nicht mehr gedulden, ehe wir ein paar konkrete Infos bekommen. Xbox-Chef Phil Spencer hat bereits für nächste Woche ein Event angekündigt, dass Microsofts "Vision für die Zukunft von Xbox" genauer beleuchten soll. Dann werden wir vermutlich erfahren, ob aktuelle Xbox-Exclusives bald gar nicht mehr so exklusiv sind.

Was haltet ihr von all diesen Gerüchten?