Nach Obsidian & inXile - Microsoft kauft angeblich PlayStation-Entwickler

Microsoft will mehr Entwickler unter dem eigenen Banner vereinen. Darum gehören jetzt zum Beispiel Ninja Theory, Obsidian Entertainment und inXile zu Microsoft. Die Shoppingtour könnte aber noch weiter gehen.

Angeblich soll Microsoft sogar in Verhandlungen mit einem Studio stehen, das wir bisher vor allem als Entwickler für Sonys PlayStation kennen. Zumindest behauptet das ein neues Gerücht.

Das Aufkaufen von Entwicklerstudios seitens Microsoft nimmt wohl auch im nächsten Jahr kein Ende. Zumindest erklärt das der Twitter-Nutzer mit dem betörenden Namen Klobrille.

Lasst euch davon aber nicht ablenken: Der vermeintliche Insider hat bereits mehrfach mit seinen Aussagen Recht behalten. So könnte es auch in diesem Fall sein.

Zunächst hieß es noch, erst nächstes Jahr werde es Neuigkeiten zu diesem Thema geben. Kurz darauf folgte dann aber die Überraschung mit neuen Details: Microsoft plant angeblich den Kauf eines "mittelgroßen" Studios, das in der Vergangenheit bereits mit Sony zusammengearbeitet hat.

Let’s make this Monday a bit more interesting. I can say that Xbox is in advanced talks (a few months) with a mid-sized studio that historically worked together with PlayStation a bit. No name dropping because of ongoing negotiations for now, but it’s interesting nonetheless.